EQS-News: CGRE AG erweitert Vorstand

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CGRE AG erweitert Vorstand



20.03.2026 / 07:00 CET/CEST

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Medieninformation

CGRE AG erweitert Vorstand

Ulf Graichen übernimmt operatives Geschäft als neuer COO der CGRE AG

Finanzressort wird mit Wirkung vom 1. April 2026 an Jörg Scheunemann übertragen

Vorstandssprecher bleibt Ronald Pofalla

Jürgen Kutz verlässt Vorstand und unterstützt das Unternehmen beratend



Leipzig, 20. März 2026 – Entsprechend der mittelfristigen Unternehmensplanung wird die CGREAG den Kreis der Vorstandsmitglieder auf die zukünftigen Erfordernisse neu ausrichten.

Im ersten Schritt hat Ulf Graichen als neuer Chief Operating Officer (COO) das operative Geschäftsfeld der CGRE AG mit Wirkung vom 01. März 2026 übernommen. Der Diplom-Bauingenieur verfügt mit 18 Jahren Managementerfahrung in Planung, Entwicklung und Bau über umfassende Fach- und Führungskompetenz in der Bau- und Immobilienbranche. Hierbei hat er sich ein breites Know-how in der Entwicklung, Konversion und Sanierung von Altbauten, früheren Fabrik- und Gewerbearealen sowie innerstädtischen Wohnquartieren erworben. Als langjähriger Niederlassungsleiter und Geschäftsführer verschiedener Projekt- und Dienstleistungsgesellschaften erstreckte sich seine Leitungsverantwortung über die Bereiche Handwerk, Vermietung, Vertrieb, Hausverwaltung, Projektmanagement, Baurechtschaffung und Finanzierung. Zuletzt war Ulf Graichen als Vorstandsvorsitzender bei der CG Elementum AG tätig.

Das Ressort Finanzen wird mit Beschluss des Aufsichtsrates der CGRE AG und Wirkung zum 01. April 2026 an Jörg Scheunemann als Chief Financial Officer (CFO) übertragen. Der Diplom-Kaufmann kann mehr als 15 Jahre umfangreicher Erfahrung inklusive Personalführungsverantwortung in der Entwicklung des regulatorischen Umfeldes von Banken vorweisen, insbesondere in den Bereichen Risikomanagement und Handelsgeschäfte, Rechnungswesen, Controlling und Prozessoptimierung. Nach Beschäftigungen bei renommierten Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen wie PwC und KPMG war er von 2020 bis 2024 als Abteilungsdirektor Banksteuerung bei der LBS Ost AG sowie als Geschäftsführer der LBS Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH tätig. Seit 2024 arbeitet Jörg Scheunemann als selbstständiger Interim-Manager und Projektleiter für Banken und Finanzinstitutionen und ist zudem stellvertretender Leiter des Prüfungsausschusses der bbg BERLINER BAUGENOSSENSCHAFT e. G.

Ronald Pofalla bleibt Vorstandssprecher der CGRE AG. Er verantwortet in seiner Funktion als CEO die Bereiche Strategische Unternehmensentwicklung, Organisation, Recht, Personal, Compliance und Kommunikation.

Mit Wirkung vom 16. März 2026 hat Jürgen Kutz den Vorstand der CGRE AG verlassen, er wird dem Unternehmen aber noch in beratender Funktion zur Verfügung stehen.

Weitere Informationen zur CGRE AG stehen auf der Unternehmenswebseite unter CGRE AG (www.cgre.ag) zur Verfügung.

Kontakt:

Ronald Pofalla

Vorstand (Sprecher)

aktie@cgre.ag

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