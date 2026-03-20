EQS-News: Die SWI Group sichert sich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 260 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Ausweitung ihrer KI- und Rechenzentrumsstrategie auf Nordamerika

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Die SWI Group sichert sich eine Kapitalerhöhung in Höhe von 260 Millionen Euro im Zusammenhang mit der Ausweitung ihrer KI- und Rechenzentrumsstrategie auf Nordamerika



20.03.2026 / 19:25 CET/CEST

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AMSTERDAM, 20. März 2026 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Mitteilung vom 24. Februar 2026 bezüglich des Erwerbs einer bedeutenden Beteiligung an einem US-amerikanischen Rechenzentrumsunternehmen (TargetCo) durch SWI Capital Holding Ltd. (SWI) über den Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an einem US-amerikanischen Rechenzentrumsunternehmen (TargetCo) gibt SWI heute bekannt, dass es verbindliche Vereinbarungen mit seinem Gründer und Mehrheitsaktionär, Max-Hervé George (der Gründer), sowie dem Co-Investor und bestehenden Aktionär, Aliya Fund Limited (AFL), über eine Privatplatzierung von Stammaktien im Gesamtwert von 260 Millionen Euro geschlossen hat, die zu gleichen Teilen auf die Investoren aufgeteilt wird. Die Aktien werden heute zu einem Zeichnungspreis von 5,20 € ausgegeben; die Zulassung zum Handel wird für Anfang nächster Woche erwartet.

Der Erlös soll zur teilweisen Finanzierung des Erwerbs der oben genannten Beteiligung an TargetCo sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

Gemäß den Vereinbarungen erhält jeder Investor ein bedingtes Recht, sein Kapital bei einem besonderen Liquiditätsereignis im Zusammenhang mit TargetCo teilweise zurückzuerhalten.

Die Ausgabe von Aktien an den Gründer und dieses bedingte Recht stellen eine wesentliche Transaktion mit nahestehenden Personen dar und wurden als solche vom Vorstand von SWI genehmigt.

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Hinweise für Redakteure

Informationen zur SWI Group

Die SWI Stoneweg Icona Group (www.swi.com), die an der Amsterdamer Euronext-Börse unter SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7) notiert ist, ist ein Konglomerat für alternative Investitionen, das von einem starken Unternehmergeist geprägt ist und in zahlreichen Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien der SWI Group basieren auf gründlicher Recherche, fundierter Kenntnis aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial auszuschöpfen. Die SWI Group stützt sich auf lokale operative Teams, um weltweit Chancen zu identifizieren, zu entwickeln und zu steuern, sowohl im Immobilienbereich als auch bei Anlagestrategien. Die SWI Group verwaltet derzeit Vermögenswerte in Höhe von ca. 11 Milliarden Euro und beschäftigt mehr als 280 Beschäftigte in 26 Niederlassungen weltweit.

Cision

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