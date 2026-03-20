EQS-News: freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026



20.03.2026 / 08:30 CET/CEST

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freenet bestätigt die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Büdelsdorf, 20. März 2026 - Nach Feststellung des Konzernjahresabschlusses der freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] zum 31. Dezember 2025 und Billigung des Konzernabschlusses durch den Aufsichtsrat bestätigt der Vorstand des Unternehmens die am 25. Februar 2026 veröffentlichten vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025, den Vorschlag der Dividende je Aktie in Höhe von 2,07 EUR sowie die Prognose für das Geschäftsjahr 2026.

Unter fn.de/gj25 sind alle Informationen rund um das Geschäftsjahr 2025 zu finden. Dazu gehören u.a. Statements des Vorstands zum abgelaufenen Geschäftsjahr sowie der Geschäftsbericht 2025.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: freenet AG Hollerstraße 126 24782 Büdelsdorf Deutschland E-Mail: ir@freenet.ag Internet: www.freenet.ag ISIN: DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0 WKN: A0Z2ZZ , A1KQXU Indizes: MDAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Börse Luxemburg EQS News ID: 2294902

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