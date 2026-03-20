EQS-News: Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen
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Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen
20.03.2026 / 07:30 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG
Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen
Pratteln, 20. März 2026
Die Highlight Communications AG hat Arctic Securities beauftragt, ab heute Gespräche mit institutionellen Investoren aufzunehmen.
Vor dem Hintergrund dieser Gespräche prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung, deren Umsetzung insbesondere von den aktuellen Marktbedingungen abhängt.
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|Investor Relations
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|CH-4133 Pratteln BL
|Telefon: +41 (0)61 816 96 91
|E-Mail: ir@hlcom.ch
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