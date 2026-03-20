EQS-News: Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

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Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen



20.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

Pratteln, 20. März 2026

Die Highlight Communications AG hat Arctic Securities beauftragt, ab heute Gespräche mit institutionellen Investoren aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund dieser Gespräche prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung, deren Umsetzung insbesondere von den aktuellen Marktbedingungen abhängt.

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Highlight Communications AG Netzibodenstrasse 23b 4133 Pratteln Schweiz Telefon: +41 61 816 96 96 Fax: +41 61 816 67 67 E-Mail: ir@hlcom.ch Internet: www.hlcom.ch ISIN: CH0006539198 WKN: 920299 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX EQS News ID: 2294876

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