EQS-News: Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

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EQS-News: Highlight Communications AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

20.03.2026 / 07:30 CET/CEST
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PRESSEMITTEILUNG


Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

Pratteln, 20. März 2026

Die Highlight Communications AG hat Arctic Securities beauftragt, ab heute Gespräche mit institutionellen Investoren aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund dieser Gespräche prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung, deren Umsetzung insbesondere von den aktuellen Marktbedingungen abhängt.

Für weitere Informationen:
 
Highlight Communications AG
Investor Relations
Netzibodenstrasse 23b
CH-4133 Pratteln BL
Telefon: +41 (0)61 816 96 91
E-Mail:   ir@hlcom.ch

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Sprache:Deutsch
Unternehmen:Highlight Communications AG
Netzibodenstrasse 23b
4133 Pratteln
Schweiz
Telefon:+41 61 816 96 96
Fax:+41 61 816 67 67
E-Mail:ir@hlcom.ch
Internet:www.hlcom.ch
ISIN:CH0006539198
WKN:920299
Börsen:Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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