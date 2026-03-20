GNW-DD: Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

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Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche
Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf
Korrektur einer Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen,
die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden
Personen,
 /  CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in
enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
+----------+---------+
| Titel    | Herr    |
+----------+---------+
| Vorname  | Carsten |
+----------+---------+
| Nachname | Spohr   |
+----------+---------+
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
+----------+
| Vorstand |
+----------+
b) Berichtigung
+-----------------------------------+
| Berichtigung - Angabe der Währung |
+-----------------------------------+
3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur
Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
+-----------------------+
| Deutsche Lufthansa AG |
+-----------------------+
b) LEI
+----------------------+
| 529900PH63HYJ86ASW55 |
+----------------------+
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments
+------+--------------+
| Art  | Aktie        |
+------+--------------+
| ISIN | DE0008232125 |
+------+--------------+
b) Art des Geschäfts
+------+
| Kauf |
+------+
c) Preis(e) und Volumen
+-----------+---------------+
| Preis(e)  | Volumen       |
+-----------+---------------+
| 7,52 EUR  | 75.200,00 EUR |
+-----------+---------------+
d) Aggregierte Informationen
+----------+-----------------------+
| Preis    | Aggregiertes Volumen  |
+----------+-----------------------+
| 7,52 EUR | 75.200,00 EUR         |
+----------+-----------------------+
e) Datum des Geschäfts (CET/CEST)
+------------+
| 19.03.2026 |
+------------+
f) Ort des Geschäfts
+-------------+
| Xetra, XETR |
+-------------+
Ende der Mitteilung
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GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten,
Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com)
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| Sprache     | Deutsch                                           |
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| Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG                             |
|             |                                                   |
|             | Venloer Straße 151-153                            |
|             |                                                   |
|             | 50672 Koeln                                       |
|             |                                                   |
|             | Germany                                           |
+-------------+---------------------------------------------------+
| Internet    | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations |
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