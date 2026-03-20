GNW-DD: Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf

Berichtigung der Veröffentlichung vom 20. Mar 2026/ 09:15 CET/CEST - Deutsche Lufthansa AG: Herr Carsten Spohr, Kauf Korrektur einer Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen, / CET/CEST, übermittelt von GlobeNewswire. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name +----------+---------+ | Titel | Herr | +----------+---------+ | Vorname | Carsten | +----------+---------+ | Nachname | Spohr | +----------+---------+ 2. Grund der Meldung a) Position / Status +----------+ | Vorstand | +----------+ b) Berichtigung +-----------------------------------+ | Berichtigung - Angabe der Währung | +-----------------------------------+ 3.Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name +-----------------------+ | Deutsche Lufthansa AG | +-----------------------+ b) LEI +----------------------+ | 529900PH63HYJ86ASW55 | +----------------------+ 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments +------+--------------+ | Art | Aktie | +------+--------------+ | ISIN | DE0008232125 | +------+--------------+ b) Art des Geschäfts +------+ | Kauf | +------+ c) Preis(e) und Volumen +-----------+---------------+ | Preis(e) | Volumen | +-----------+---------------+ | 7,52 EUR | 75.200,00 EUR | +-----------+---------------+ d) Aggregierte Informationen +----------+-----------------------+ | Preis | Aggregiertes Volumen | +----------+-----------------------+ | 7,52 EUR | 75.200,00 EUR | +----------+-----------------------+ e) Datum des Geschäfts (CET/CEST) +------------+ | 19.03.2026 | +------------+ f) Ort des Geschäfts +-------------+ | Xetra, XETR | +-------------+ Ende der Mitteilung -------------------------------------------------------------------------------- GlobeNewswire Distribution Services umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter www.globenewswire.com (https://www.globenewswire.com) -------------------------------------------------------------------------------- +-------------+---------------------------------------------------+ | Sprache | Deutsch | +-------------+---------------------------------------------------+ | Unternehmen | Deutsche Lufthansa AG | | | | | | Venloer Straße 151-153 | | | | | | 50672 Koeln | | | | | | Germany | +-------------+---------------------------------------------------+ | Internet | https://www.lufthansagroup.com/investor-relations | +-------------+---------------------------------------------------+ Â