Märkte heute

Infineon, FedEx, Planet Labs: KI, Zahlen, neue Impulse

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In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: Kontron, Elmos Semiconductor, Bechtle, Infineon, Xpeng, Accenture, Alibaba, nLight, FedEx, Planet Labs.

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Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant: 

Infineon: Analyst sorgt für neue Dynamik

Ein positiver Analystenkommentar trifft auf ein gemischtes charttechnisches Bild. Gleichzeitig rücken neue KI-Produkte und Partnerschaften stärker in den Fokus. Bleibt die Aktie auf Kurs oder überwiegen kurzfristige Belastungen?

FedEx: Zahlen überzeugen – was steckt dahinter?

Ein deutlich besser als erwartetes Quartal und eine angehobene Prognose sorgen für Aufmerksamkeit. Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung angesichts steigender Kosten und makroökonomischer Unsicherheiten?

Planet Labs: Wachstumsschub und KI-Fantasie

Das Unternehmen liefert starke Zahlen und erreicht wichtige Meilensteine in Richtung Profitabilität. Gleichzeitig entstehen neue Perspektiven durch KI und Partnerschaften. Wie groß ist das Potenzial wirklich?  

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Infineon
Kontron
Bechtle
Elmos
Xpeng
Planet Labs
Accenture
Alibaba Group Holding
FedEx
NLIGHT INC DL-,0001

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