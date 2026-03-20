Infineon, FedEx, Planet Labs: KI, Zahlen, neue Impulse

Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Infineon: Analyst sorgt für neue Dynamik

Ein positiver Analystenkommentar trifft auf ein gemischtes charttechnisches Bild. Gleichzeitig rücken neue KI-Produkte und Partnerschaften stärker in den Fokus. Bleibt die Aktie auf Kurs oder überwiegen kurzfristige Belastungen?

FedEx: Zahlen überzeugen – was steckt dahinter?

Ein deutlich besser als erwartetes Quartal und eine angehobene Prognose sorgen für Aufmerksamkeit. Doch wie nachhaltig ist die Entwicklung angesichts steigender Kosten und makroökonomischer Unsicherheiten?

Planet Labs: Wachstumsschub und KI-Fantasie

Das Unternehmen liefert starke Zahlen und erreicht wichtige Meilensteine in Richtung Profitabilität. Gleichzeitig entstehen neue Perspektiven durch KI und Partnerschaften. Wie groß ist das Potenzial wirklich?