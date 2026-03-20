Gründer erwägen Verkauf der Chipfirma Elmos

Der Dortmunder Chiphersteller Elmos könnte Insidern zufolge demnächst den Besitzer wechseln.

Die Gründer erwägen einen Ausstieg bei dem Chipzulieferer für die Autoindustrie, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters ‌sagten. Elmos habe die Investmentbank Morgan Stanley damit beauftragt, den Verkaufsprozess zu begleiten.

Es liefen erste Gespräche, unter anderem mit großen Halbleiter-Konzernen, ⁠betonte einer ⁠der Insider. Der Konkurrent Infineon oder Qualcomm aus den USA wären logische Kandidaten für eine Übernahme. Eine endgültige Entscheidung zugunsten eines Verkaufs sei aber noch nicht gefallen. Weder Elmos noch Infineon wollten sich zu diesem Thema äußern.

Ein Eigentümerwechsel bei Elmos würde voraussichtlich ‌eine kritische Prüfung deutscher und europäischer Kartellbehörden ‌nach sich ziehen. Vor einigen Jahren war der Verkauf der Waferproduktion von Elmos an ein chinesisches Unternehmen am Einspruch der Bundesregierung gescheitert. Der ⁠Geschäftsbereich ging stattdessen an einen US-Interessenten.

Größter Elmos-Aktionär mit knapp 21 Prozent ‌ist die Beteiligungsfirma des Mitgründers ⁠Klaus Weyer. Er hatte das Unternehmen 1984 gemeinsam mit Günter Zimmer und Norbert Ellenberger aus der Taufe gehoben. Die Marktkapitalisierung des Spezialisten für Automobil-Halbleiter liegt aktuell bei etwa 2,3 ‌Milliarden Euro. Im vergangenen Jahr ⁠erwirtschaftete Elmos einen Rekordumsatz von 583 ⁠Millionen Euro. Der operative Gewinn schrumpfte dagegen um knapp 13 Prozent auf 127 Millionen Euro.

Die europäische Halbleiterindustrie befindet sich derzeit im Umbruch. Die US-Chipausrüster Applied Materials und Lam Research haben ein Auge auf den niederländischen Rivalen BE Semiconductor geworfen. Im vergangenen Jahr schluckte Qualcomm den britischen Chipdesigner Alphawave und Infineon Teile des US-Konkurrenten Marvell.