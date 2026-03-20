Solange es Angriffe gibt

Iran: Öffnung der Straße von Hormus steht nicht zur Debatte

onvista · Uhr
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Ein Öltanker ist aus der Luft zu sehen.
Quelle: Adobe.com/MAGNIFIER

Der Iran will offenbar nicht einmal darüber reden, die Straße von Hormus zu öffnen, solange es weitere Angriffe auf das Land durch die USA und Israel gebe. Das berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitagabend (europäischer Zeit) unter Verweis auf einen Insider mit hochrangigen Kontakte in Teheran.

Die Straße von Hormus zwischen dem Iran und dem Oman ist eine der wichtigsten Routen für die Verschiffung von Rohöl und Gas aus der Golfregion. Etwa ein Fünftel des globalen Ölbedarfs wird über den Seeweg verschifft. Im Zuge des Iran-Kriegs kam es immer wieder zu Attacken auf Tanker dort, angeblich hat der Iran die Straße auch vermint. Trotz Bekundungen der Kriegsparteien, gewisse Lieferungen durchlassen zu wollen, ist der Seeweg praktisch geschlossen.

Der Insider merkte an, dass die jüngsten Angriffe auf hochrangige iranische Beamte und die Energie-Infrastruktur des Landes eine Eskalation seien, welche jeglichen Versuch, die Straße wieder für die kommerzielle Schifffahrt zu öffnen, ausbremsen würde. Die Ölpreise weitete ihre Gewinne zuletzt nochmal aus, aktuell notiert Brent-Rohöl über 110 US-Dollar und damit fast doppelt so hoch wie vor einigen Wochen.

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