Irans Militärsprecher warnt Feinde vor weltweiter Verfolgung

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Sprecher der iranischen Streitkräfte, Abolfasl Schekartschi, droht politischen wie militärischen Gegnern mit einer Verfolgung bis in den Urlaub und die Freizeit. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim, die den Revolutionsgarden nahesteht, sagte er, Verantwortliche, Kommandeure, Piloten und Soldaten stünden unter Beobachtung. Fortan würden für sie weltweit Ausflugsziele, Erholungsgebiete sowie touristische Zentren nicht mehr sicher sein.

Der Sprecher begründete die neue Drohung mit der Tötung von Amtsträgern, Verantwortlichen sowie Kommandeuren der iranischen Streitkräfte./da/DP/jha