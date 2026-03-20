Krones erhöht Dividende nach Gewinnanstieg

dpa-AFX · Uhr
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NEUTRAUBLING (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Krones will nach einem Gewinnanstieg im vergangenen Jahr mehr Dividende zahlen. So soll die Ausschüttung je Aktie um 20 Cent auf 2,80 Euro angehoben werden, wie der Hersteller von Abfüll- und Verpackungsanlagen aus dem MDax am Freitag in Neutraubling mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit noch etwas mehr gerechnet. Hauptprofiteur der Dividende ist mit einem Anteil von knapp 52 Prozent die Eignerfamilie Kronseder.

Im vergangenen Jahr steigerte Krones wie bereits bekannt den Nettogewinn um fast acht Prozent auf 299,2 Millionen Euro. Die Prognose für das laufende Jahr sowie die vorläufigen Zahlen für 2025 bestätigte das Management. Am Vortag hatte der angekündigte Wechsel im Vorstandsvorsitz die Aktie belastet. Bereits im Juni übernimmt der bisherige Vertriebsvorstand Thomas Ricker vom langjährigen Chef Christoph Klenk./men/jha/

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