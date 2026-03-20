Micron Technology schlägt Nvidia?! KI-Boom treibt Rekordzahlen – jetzt noch kaufen?

MMicron Technology schlägt Nvidia?! KI-Boom treibt Rekordzahlen – jetzt noch kaufen?









Micron Technology sorgt aktuell für Schlagzeilen: Der Speicherchip-Hersteller profitiert massiv vom KI-Boom und konnte zuletzt mit Rekordzahlen überzeugen. Besonders die Nachfrage nach High-Bandwidth-Memory (HBM) für KI-Rechenzentren treibt Umsatz und Margen auf historische Höchststände. Auf Sicht von ein bis zwei Jahren hat sich die Aktie sogar besser entwickelt als Nvidia – ein überraschender Befund, der viele Investoren aufhorchen lässt. Doch genau hier beginnt die spannende Frage: Ist Micron der unterschätzte KI-Gewinner oder spiegelt der Kurs bereits das Maximum der Entwicklung wider?





Denn trotz der beeindruckenden Dynamik bleibt das Geschäftsmodell von Micron stark zyklisch. Die Speicherbranche ist bekannt für extreme Schwankungen – auf Boomphasen folgen oft Überkapazitäten und fallende Preise. Gleichzeitig investiert das Unternehmen Milliarden in neue Fabriken und Technologien, um die hohe Nachfrage zu bedienen. Entscheidend wird daher sein, ob der aktuelle KI-Boom nachhaltig ist oder lediglich den nächsten Höhepunkt im klassischen Halbleiterzyklus markiert. In dieser Analyse werfen wir einen genauen Blick auf die Zahlen, den Ausblick und die Bewertung der Aktie – und klären, ob sich ein Einstieg jetzt noch lohnt.









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