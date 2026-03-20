Mit neuem Verlaufstief

Gestern konnten wir nur kurz auf die aktuelle Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) eingehen. Deshalb an dieser Stelle heute nochmals etwas ausführlicher: Die jüngsten Marktturbulenzen haben zu einem Sentimentabriss geführt, denn der Anteil der Bären unter den US-Privatanlegern springt auf 52 % und erreicht damit den höchsten Stand seit dem Frühjahr 2025. Per Saldo fällt das Sentiment also sehr „bearish“ aus. Diesen möglichen Rettungsanker kann der DAX® sehr gut gebrauchen, denn nach einigen Tagen der Stabilisierung hat das Aktienbarometer genau zwei Tage gebraucht, um ein neues Verlaufstief (22.759 Punkte) zu markieren. Zudem sorgt die gestern gerissene Abwärtskurslücke (23.450 zu 23.180 Punkten) für einen weiteren faden Beigeschmack. Jetzt gilt es, die Tiefs vom November und März bei 22.943/22.928 Punkten nicht nachhaltig zu unterschreiten. Ansonsten komplettiert der DAX® eine noch viel größere Topformation. Aus dem Frühjahr 2025 stammen noch einige Aufwärtskurslücken, z. B. vom Mai bei 22.759/22.607 Punkten sowie vom April bei 21.723/21.297 Punkten, die fortan als Unterstützungen fungieren.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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