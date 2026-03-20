Ölpreis 180 US$ ? | Wall Street taumelt | FEDex fliegt

Markus Koch · Uhr
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Die US-Futures starten schwächer in den Freitag: Dow -0,3 %, S&P 500 -0,4 %, Nasdaq 100 -0,5 %.
Der S&P 500 steuert damit auf die vierte Verlustwoche in Folge zu, belastet vor allem von den weiter hohen Ölpreisen.
Brent steigt wieder auf 110,50 Dollar, WTI liegt bei 96,78 Dollar – trotz kurzer Entspannung nach Aussagen von Netanyahu.
An der Wall Street bleibt damit alles an Hormus hängen: Öffnet sich die Straße, könnte sich die Lage beruhigen – bleibt sie zu, droht weiterer Druck.
Zusätzlich sorgt Super Micro Computer für Negativschlagzeilen: Die Aktie bricht vorbörslich um 27 % ein nach Anklagen wegen Chip-Schmuggels nach China.
Positiv sticht FedEx (FDX) heraus: Starkes Quartal, Umsatz 24 Mrd. Dollar, EPS 5,25 Dollar – die Aktie steigt vorbörslich um mehr als 8 %.


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