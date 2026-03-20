Original-Research: HOMETOGO SE (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: HOMETOGO SE - von Montega AG

20.03.2026 / 10:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu HOMETOGO SE

     Unternehmen:               HOMETOGO SE
     ISIN:                      LU2290523658

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.03.2026
     Kursziel:                  3,20 EUR (zuvor: 3,50 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

2026 im Zeichen der B2B-Transformation - Ergebnisprognose reflektiert
makroökonomische Unsicherheiten

Die HomeToGo SE hat gestern den Geschäftsbericht für das Jahr 2025
veröffentlicht und einen Ausblick für das laufende Geschäftsjahr gegeben.

[Tabelle]

Die geprüften Zahlen von HomeToGo für das GJ/25 bestätigen weitgehend das
bereits mit den vorläufigen Ergebnissen skizzierte Bild. Die
IFRS-Umsatzerlöse stiegen auf 255,5 Mio. EUR (+20,3% yoy), während auf
Pro-forma-Basis (unter der Annahme einer Konsolidierung von Interhome zum
01.01.2025) 394,3 Mio. EUR erreicht wurden. Das bereinigte EBITDA lag mit
13,2 Mio. EUR (Pro-forma: 42,0 Mio. EUR) leicht oberhalb der vorläufig
kommunizierten Spanne von 12-13 Mio. EUR sowie unserer Prognose von 12,7
Mio. EUR. Größere Abweichungen zu unserer Schätzung ergaben sich lediglich
beim Nettoergebnis, das durch nicht-zahlungswirksame Wertminderungen in Höhe
von 60,2 Mio. EUR belastet wurde. Diese reflektieren die strategische
Neuausrichtung hin zu HomeToGo_PRO und betreffen Abschreibungen auf das
B2C-Marktplatzsegment sowie eine Wertminderung bei e-domizil im Zuge der
Verschmelzung mit Interhome.

Ausblick bestätigt Fokus auf die strategische Transformation: Im laufenden
Geschäftsjahr liegt der Schwerpunkt auf der vollständigen Integration von
Interhome und der Realisierung der Kostensynergien, der Harmonisierung der
Markenlandschaft sowie der weiteren Verbesserung der Profitabilität im
Marktplatzsegment. Gleichzeitig soll das Wachstum im B2B-Fokusbereich
HomeToGo_PRO sowohl organisch als auch anorganisch vorangetrieben werden.

In Zahlen ausgedrückt erwartet das Management Umsatzerlöse von 400-410 Mio.
EUR sowie ein bereinigtes EBITDA von 45-47 Mio. EUR. Letzteres liegt leicht
unter unserer bisherigen Erwartung von 49,7 Mio. EUR, die sich aus dem
Pro-forma-EBITDA für 2025 sowie den annualisierten Kostensynergien von 10
Mio. EUR ableitet, deren vollständige Realisierung bis Ende 2026 angestrebt
wird. Das Unternehmen hatte bereits zuvor vermeldet, dass hiervon 5 Mio. EUR
auf annualisierter Basis zum Jahresende 2025 realisiert wurden. Im Rahmen
des Calls verwies das Management in diesem Zusammenhang auf anhaltende
geopolitische Unsicherheiten sowie die aktuelle Stärke des CHF, die sich
negativ auf die Ergebnisentwicklung auswirken könnten. Mit Blick auf weitere
Synergien aus der Akquisition in Höhe von rund 20 Mio. EUR wurde zudem eine
stärkere Dynamik erst ab 2028 in Aussicht gestellt. Beide Aspekte haben wir
in unseren Prognosen berücksichtigt.

Fazit: 2026 dürfte für HomeToGo ein Jahr der operativen Transformation mit
klarem Fokus auf das B2B-Geschäft darstellen. Auch wenn die
Ergebnisentwicklung in den Jahren 2026 und 2027 leicht unter unseren
bisherigen Erwartungen liegen dürfte, sehen wir das Ertragspotenzial des
Geschäftsmodells im aktuellen Kursniveau weiterhin nicht adäquat
reflektiert. Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung bei einem leicht
reduzierten Kursziel von 3,20 EUR (zuvor: 3,50 EUR).



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.




Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=4ef3a48391840504e21007c782e457ea

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=332b1fd3-2440-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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