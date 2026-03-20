Original-Research: PVA TEPLA AG (von Montega AG): Kaufen

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
    ^
Original-Research: PVA TEPLA AG - von Montega AG

20.03.2026 / 11:30 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

---------------------------------------------------------------------------

Einstufung von Montega AG zu PVA TEPLA AG

     Unternehmen:               PVA TEPLA AG
     ISIN:                      DE0007461006

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      20.03.2026
     Kursziel:                  30,00 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Bastian Brach

Starke Auftragsdynamik setzt sich in Q1 fort - Umsatzvisibilität verlagert
sich auf 2027

PVA TePla hat gestern die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 zusammen mit
dem Ausblick für 2026 vorgelegt. Dabei wurden die vorläufigen Zahlen
bestätigt und ein sehr starker Jahresauftakt hinsichtlich des
Metrologie-Auftragseingangs hervorgehoben. Während das Jahr 2025 noch durch
Projektverzögerungen belastet war, unterstreichen die anhaltende
Auftragsdynamik und die steigende Visibilität über 2026 hinaus den intakten
Wachstumspfad.

Projektverzögerungen im Segment Semiconductor Systems führen zu Rückgang in
Top und Bottom Line: Der Konzernumsatz sank im vergangenen Jahr auf 244,3
Mio. EUR (-9,6% yoy), bei einem EBITDA von 25,3 Mio. EUR (EBITDA-Marge:
10,4%, -7,3PP yoy). Dies spiegelt eine geringere Kapazitätsauslastung sowie
fortlaufende Investitionen in R&D und den Aufbau von Service-Hubs wider.
Segmentseitig konzentrierte sich die Schwäche vor allem auf den Bereich
Semiconductor Systems, wo der Umsatz u.a. aufgrund des schwachen
Auftragseingangs in 2024 sowie durch Projektverschiebungen um -16,5% yoy auf
156,6 Mio. EUR zurückging und die EBITDA-Marge aufgrund von Unterauslastung
signifikant auf 14,6% sank (-6,8 PP yoy). Im Gegensatz dazu zeigte sich der
Bereich Industrial Systems resilient und steigerte den Umsatz um +6,2% yoy
auf 87,6 Mio. EUR, gestützt durch eine starke Nachfrage in den Endmärkten
Energy und Aerospace. Mit Blick auf den Auftragseingang konnten beide
Segmente einen signifikanten Anstieg verzeichnen (+77,7% ggü. Vorjahr), der
sich im Verlauf des Jahres stetig verbesserte und in Q4 zuletzt über 90 Mio.
EUR erreichte. Semiconductor Systems erreichte dabei für FY2025 eine
Book-to-Bill-Ratio von ca. 1,2, was auf eine Rückkehr der Wachstumsdynamik
hindeutet. Ab dem ersten Quartal 2026 wird PVA TePla auf eine neue
Segmentstruktur ('Metrology" und 'Material Solutions") umstellen, um die
zugrunde liegenden Unterschiede in den Produktgruppen besser abzubilden.

Auftragsdynamik hält Anfang 2026 an: Das starke Momentum beim
Auftragseingang aus dem zweiten Halbjahr 2025 hat sich im ersten Quartal
2026 fortgesetzt, insbesondere im Bereich Metrologie, wo der Auftragseingang
YTD rund 50 Mio. EUR erreichte. Dabei ist hervorzuheben, dass PVA erste
Aufträge im Zusammenhang mit HBM (High Bandwidth Memory)-Anwendungen sichern
konnte. Hier werden die akustischen Metrologiesysteme eingesetzt, um
kritische Defekte im Advanced Packaging zu erkennen, was u.a. für
Hochleistungs-Datenzentren relevant ist. Das Management betont jedoch, dass
die Realisierung eines Teils dieser Aufträge erst für 2027 geplant ist.
Diese Vorlaufzeiten übersteigen das im Metrologie-Sektor übliche Maß von 4-6
Monaten deutlich, da der Kunde sich durch die Order Produktionskapazitäten
frühzeitig sichern wollte. Hinzu kommen die langen Vorlaufzeiten (12 bis 18
Monate) im Segment Material Solutions, die den Auftragseingang im zweiten
Halbjahr 2025 dominierten und ebenfalls größtenteils erst ab 2027 verumsatzt
werden. Infolgedessen bleibt das kurzfristige Umsatzwachstum moderat,
während die Visibilität für 2027 dank eines wachsenden Auftragsbestands
deutlich zugenommen hat.

Fazit: PVA TePla befindet sich weiterhin in einer Zwischenphase, die von
einem moderaten Umsatzwachstum bei gleichzeitig verbesserter Auftragslage
geprägt ist. Für die Erfüllung der Guidance 2026 sind noch weitere
signifikante Auftragseingänge in H1 notwendig, während die Visibilität ab
2027 deutlich steigt. Wir passen unsere Prognosen leicht an, bestätigen
jedoch unser Kursziel von 30,00 EUR sowie die Kaufempfehlung.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.




Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=66037469e0b3ae2a3c5d0bed7306f63e

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

---------------------------------------------------------------------------

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen:
https://eqs-news.com/?origin_id=3a8f219c-2442-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

---------------------------------------------------------------------------

2295232 20.03.2026 CET/CEST

°
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
PVA TePla

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News