Pötsch soll VW-Chefkontrolleur bleiben

dpa-AFX · Uhr
E-Mobilität
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Volkswagen-Konzern

Wolfsburg (dpa/lni) - Hans Dieter Pötsch soll oberster Kontrolleur des Volkswagen-Konzerns bleiben. Der Nominierungsausschuss des VW-Aufsichtsrats schlug den 74-Jährigen zur Wiederwahl vor, wie das Unternehmen mitteilte. Dieser Vorschlag wird dem Aufsichtsrat in seiner kommenden Sitzung vorgelegt, am 18. Juni soll die Hauptversammlung darüber entscheiden.

Pötsch erklärte dazu laut Mitteilung: «Dem Wunsch, das Unternehmen weiterhin an der Spitze des Kontroll- und Beratungsgremiums durch diese herausfordernden Zeiten zu führen, komme ich gerne nach.» Sein Ziel bleibe es, VW «wetterfest» aufzustellen. Zuvor hatte das «Handelsblatt» über die Personalie berichtet.

Der Österreicher Pötsch arbeitet seit 2003 für die VW-Gruppe, zwölf Jahre als Finanzvorstand und seit Herbst 2015 an der Spitze des Aufsichtsrats.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Volkswagen (VW) Vz
Volkswagen (VW) ST
Volkswagen (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Robotaxi-Deal
Uber steigt bei VW-Partner Rivian eingestern, 13:51 Uhr · dpa-AFX
Uber steigt bei VW-Partner Rivian ein
VW-Tochter
Nettogewinn bei Audi steigt überraschend17. März · dpa-AFX
Nettogewinn bei Audi steigt überraschend
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News