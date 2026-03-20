Renditen bei Bundesanleihen steigen auf höchstes Niveau seit 2011

Die Angst vor einem neuen Inflationsschub lässt die Renditen am Anleihenmarkt auf die höchsten Niveaus seit Jahren steigen. Zehnjährige Bundesanleihen warfen am Freitag 3,03 Prozent ab und damit so viel wie seit 2011 nicht mehr. Das entsprach einem Anstieg um sieben Basispunkte oder 0,07 Prozentpunkten.

Verglichen mit typischen Ausschlägen am Aktienmarkt wirken diese Bewegungen klein. Seit Beginn des Kriegs im Iran Ende Februar hat die Umlaufrendite der Bundesanleihen aber schon fast 40 Basispunkte zugelegt. Für den eher trägen Anleihenmarkt ist das ein durchaus beachtlicher Anstieg.

Noch deutlicher stiegen die Renditen bei den Anleihen Großbritanniens, sogenannte „Gilts“. Die zehnjährigen britischen Anleihen warfen am Freitag zum ersten Mal seit der Großen Finanzkrise 2008 mehr als fünf Prozent ab.

Anleihenmarkt preist Inflationssorgen ein

Damit preisen die Bondsinvestoren einen höheren Preisdruck ein, dem die Notenbanken notfalls mit Zinsanhebungen begegnen müssen. Zuletzt hielten sowohl die US-amerikanische Fed, als auch die Notenbank Großbritanniens sowie die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen konstant.

Umlaufrenditen und Anleihenkurse bewegen sich invers zueinander. Kaufen Anleger vermehrt Anleihen und treiben den Preis, sinkt die Umlaufrendite. Stoßen die Investoren Bonds ab, steigt die Rendite. Aktuell trennen sich demnach viele Anleger von den Zinspapieren, wie auch der fallende Kurs des Euro-Bund-Futures seit Ende Februar zeigt.

Der Grund sind die Kämpfe in Nahost, durch den der Ölpreis fast senkrecht nach oben schießt. Das schürt Ängste vor einer neuen Inflationswelle. Eine höhere Teuerung wiederum schmälert die (nominalen) Renditen bei Anleihen, weshalb Anleger die Papiere abverkaufen.

Hinzu kommt, dass bei Zinserhöhungen durch die Notenbanken neu ausgegebene Anleihen ebenfalls eine höhere Verzinsung bieten, was sie relativ zu den bereits in Umlauf befindlichen Papieren attraktiver macht.