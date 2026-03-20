TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert) DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht DEU: Pro DV, Jahreszahlen DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028 DEU: Indexänderungen treten in Kraft: Dax: keine Änderungen MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter TecDax: keine Änderungen TERMINE KONJUNKTUR 10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26 12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26 13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26 15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26 16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26 SONSTIGE TERMINE 10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR) 11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes 11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.) ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

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