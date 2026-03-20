TAGESVORSCHAU: Termine am 23. März 2026

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 23. März

 
TERMINE UNTERNEHMEN
07:00 DEU: Salzgitter, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 Pk)
07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen (detailliert)
DEU: Deutsche Pfandbriefbank, Geschäftsbericht
DEU: Pro DV, Jahreszahlen
DEU: q.beyond, Investorenkonferenz zu Strategie 2028

DEU: Indexänderungen treten in Kraft:
Dax: keine Änderungen
MDax rein: Deutz, Jenoptik, Salzgitter
MDax raus: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Teamviewer
SDax rein: Carl Zeiss Meditec, Fielmann, Init, Teamviewer
SDax raus: Deutz, Jenoptik, PSI, Salzgitter
TecDax: keine Änderungen

TERMINE KONJUNKTUR
10:00 ESP: Handelsbilanz 1/26
12:00 DEU: Bundesbank Monatsbericht 3/26
13:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 2/26
15:00 USA: Bauinvestitionen 1/26
16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 3/26

SONSTIGE TERMINE
10:00 DEU: Jahrespressekonferenz des Verbands Deutscher Reeder (VDR)

11:00 DEU: Bundesgerichtshof entscheidet über Klimaklagen für Verbrenner-Aus bei BMW und Mercedes

11:15 DEU: Einweihung neues Diagnostik-Distributionszentrum von Roche, Mannheim

DEU: Beginn Munich Space Summit 2026 (bis 27.03.)

ITA: Italien entscheidet in Volksabstimmung über Justizreform

USA: Energie-Konferenz «CERAWeek», u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) des Energieforschungs- und Beratungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA), Houston

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi

Das könnte dich auch interessieren

TAGESVORSCHAU: Termine am 19. März 2026gestern, 05:05 Uhr · dpa-AFX
TAGESVORSCHAU: Termine am 20. März 2026gestern, 16:35 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Markengestern, 11:03 Uhr · onvista
Trading-Impuls
Bei Palantir bieten sich jetzt Chancen für Trader18. März · onvista
Knapp 31 Euro je Aktie
Commerzbank-Übernahme: Wieso Unicredit nur so wenig bietet17. März · onvista
Alle Premium-News