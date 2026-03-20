Tikehau Capital: Disclosure of Shares Repurchases from 13 March 2026 to 19 March 2026

In accordance with Article 5 of EU Regulation n° 596/2014 (Market Abuse Regulation), detailed information is available on the website of Tikehau Capital (Paris:TKO): https://www.tikehaucapital.com/fr/shareholders/regulatory-information

Name of the issuer

Issuer Identity Code (LEI)

Trading Day

ISIN

Aggregated volume per day (number of shares)

Weighted average price per day

Market (MIC Code)

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

13/03/2026

FR0013230612

2 012

15.5409

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

16/03/2026

FR0013230612

1 706

15.2730

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

17/03/2026

FR0013230612

1 881

15.2872

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

18/03/2026

FR0013230612

1 609

15.5863

XPAR

TIKEHAU CAPITAL

969500BY8TEU16U3SJ94

19/03/2026

FR0013230612

2 020

15.4990

XPAR

 

 

 

TOTAL

9 228

15.4384

 

 

View source version on businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260320115436/en/

Tikehau Capital

