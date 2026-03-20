Trump beschimpft Nato-Partner als "Feiglinge"

Washington, 20. ⁠Mrz (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat die Nato-Verbündeten wegen ihrer mangelnden Unterstützung im Krieg der USA und Israels gegen den Iran erneut kritisiert. "Ohne die USA ist ‌die Nato ein Papiertiger", schrieb Trump am Freitag in einem Beitrag in den sozialen Medien und ⁠bezeichnete die ⁠langjährigen Partner als "Feiglinge". Er warf den Staaten vor, sich nicht an dem Konflikt beteiligen zu wollen, sich aber gleichzeitig über die hohen Ölpreise zu beschweren.

Der Kampf sei nun militärisch gewonnen und ‌berge kaum noch Gefahren für die ‌Verbündeten, behauptete Trump. Dennoch weigerten sich die Verbündeten, bei der Öffnung der Straße von Hormus zu helfen. ⁠Dabei handele es sich um ein einfaches militärisches Manöver ‌mit geringem Risiko und ⁠den einzigen Grund für die hohen Energiekosten, behauptete Trump zudem. "Feiglinge, und wir werden uns daran erinnern", fügte er hinzu.

Trump fordert, dass wichtige ‌Verbündete der USA bei ⁠der Sicherung der Schifffahrt ⁠durch die strategisch wichtige Meerenge helfen. Die Partnerstaaten waren im Vorfeld des Krieges jedoch weder konsultiert noch informiert worden. Die am 28. Februar begonnenen Angriffe der USA und Israels hat die globalen Märkte in Aufruhr versetzt, Tausende Menschenleben gefordert und Millionen in die Flucht getrieben.

(Bericht von Doina ⁠ChiacuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)