Schweizer Großbank
UBS erhält nationale Banklizenz in den USA
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Schweizer Großbank UBS kann ihr Geschäft in den USA nach dem Erhalt einer nationalen Banklizenz ausbauen. Die US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) habe die entsprechende Genehmigung erteilt, hieß es in einer Mitteilung der Bank auf Linkedin. Die Bank peile über die Zeit die Einführung von Giro- und Sparkonten für Kunden der Vermögensverwaltung an. Kurzfristig ändere sich für die Kundschaft nichts, hieß es weiter.
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