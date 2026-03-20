Schweizer Großbank

UBS erhält nationale Banklizenz in den USA

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
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Die Schweizer Großbank UBS kann ihr Geschäft in den ‌USA nach dem Erhalt einer nationalen Banklizenz ausbauen. ⁠Die ⁠US-Bankenaufsicht Office of the Comptroller of the Currency (OCC) habe die entsprechende Genehmigung erteilt, hieß es ‌in einer Mitteilung ‌der Bank auf Linkedin. Die Bank peile ⁠über die Zeit die ‌Einführung von ⁠Giro- und Sparkonten für Kunden der Vermögensverwaltung an. Kurzfristig ändere sich ‌für ⁠die Kundschaft nichts, ⁠hieß es weiter.

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