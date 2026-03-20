Unilever will Lebensmittelsparte an McCormick & Company abgeben

20. ⁠Mrz (Reuters) - Der britische Konsumgüterkonzern Unilever verhandelt mit dem US-Konkurrenten McCormick & Company über den Verkauf seiner Lebensmittelsparte. Unilever teilte am ‌Freitag mit, eine Offerte für die Sparte erhalten zu haben. Zu dem ⁠Geschäftsbereich ⁠gehören bekannte Marken wie die Mayonnaise von Hellmann's sowie die Suppen und Saucen von Knorr. Es sei allerdings nicht sicher, ob es zu ‌einer Einigung kommen werde, ‌hieß es weiter.

Unilever will sich auf die renditestärkeren Bereiche Körperpflege und Kosmetik ⁠konzentrieren. Erst vor wenigen Monaten hatte der ‌Londoner Konzern den ⁠Eiscreme-Hersteller Magnum Ice Cream Company abgespalten. Die Lebensmittelsparte trug im vergangenen Jahr mit mehr als 12,9 ‌Milliarden Euro rund ⁠ein Viertel zum Gesamtumsatz ⁠von Unilever bei. Die Sparten Körperpflege und Kosmetik machten zusammen mehr als die Hälfte aus.

(Bericht von Prerna Bedi und Yadarisa Shabong, geschrieben von Ralf Banser, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)