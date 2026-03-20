US-Regierung stellt nationales Regelwerk für Künstliche Intelligenz vor

Washington, 20. ⁠Mrz (Reuters) - Die US-Regierung hat ein nationales Rahmenwerk zur Regulierung von Künstlicher Intelligenz (KI) vorgestellt. Das Konzept ziele darauf ab, Kinder, Gemeinden und kleine Unternehmen zu schützen ‌sowie gleichzeitig die Entwicklung der Technologie zu fördern, teilte das Weiße Haus am Freitag mit. "Die Regierung freut ⁠sich ⁠darauf, in den kommenden Monaten mit dem Kongress zusammenzuarbeiten, um dieses Rahmenwerk in ein Gesetz zu gießen, das der Präsident unterzeichnen kann."

Der Plan sieht unter anderem vor, Genehmigungsverfahren zu vereinfachen, damit die ‌extrem stromintensiven Rechenzentren ihre eigene Energie ‌vor Ort erzeugen können. Zudem sollen Hürden für Innovationen abgebaut und der Einsatz von KI in der ⁠Wirtschaft beschleunigt werden. Gleichzeitig sollen Bundesbehörden mehr Befugnisse erhalten, ‌um KI-generierten Betrug und ⁠nationale Sicherheitsrisiken zu bekämpfen. Zum Schutz von Minderjährigen sind Funktionen vorgesehen, die vor sexueller Ausbeutung und Selbstverletzung schützen sollen sowie Eltern mehr Kontrolle ‌über Konten und Geräte ⁠geben.

Die Regierung von US-Präsident ⁠Donald Trump dringt auf ein einheitliches Gesetz für die gesamten USA, um einen Flickenteppich an bundesstaatlichen Regelungen zu verhindern. Trump hatte im Dezember gedroht, Bundesstaaten die staatlichen Fördermittel für den Breitbandausbau zu streichen, falls deren eigene KI-Gesetze nach Ansicht seiner Regierung die amerikanische Vorherrschaft bei dieser Technologie ⁠gefährden.

(Bericht von Katharine Jackson und Doina ChiacuBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian RüttgerBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)