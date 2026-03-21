Unter Investmentprofis herrscht keine Panik - aber viel Ernüchterung

Die Stimmung an den Aktienmärkten hat sich gedreht – und zwar spürbar. Die jüngste Global Fund Manager Survey der Bank of America für März zeigt: Aus der fast schon unbeschwerten Laune der vergangenen Monate ist Ernüchterung geworden. Geopolitische Spannungen rund um den Iran, Sorgen um den Bereich privater Kredite und steigende Inflationserwartungen haben die Euphorie aus dem Markt gedrückt. Das Bild ist nicht panisch – aber deutlich vorsichtiger.

Was heißt das konkret? Der vielleicht wichtigste Indikator der Umfrage ist der Cash-Anteil in den Portfolios der Fondsmanager. Dieser ist auf 4,2 Prozent angewachsen. Das ist ein deutlicher Anstieg – und signalisiert: Viele Profis parken wieder Liquidität an der Seitenlinie.

Konjunkturerwartungen eingebrochen, Inflationserwartungen gestiegen

Auch beim Blick auf die Konjunkturerwartungen zeigt sich der Stimmungsumschwung. Der Optimismus für das globale Wachstum ist massiv eingebrochen – von netto 39 Prozent auf nur noch sieben Prozent. Gleichzeitig sind die Inflationserwartungen deutlich gestiegen. Netto 45 Prozent der Befragten rechnen mit höherer Inflation – zuletzt waren es nur neun Prozent. Die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen ist auf den niedrigsten Stand seit Februar 2023 gefallen.

Trotzdem – und das ist bemerkenswert – preist kaum jemand eine echte Rezession ein. Die Wahrscheinlichkeit eines „Hard Landing“ wird mit nur fünf Prozent angegeben. Das Basisszenario bleibt eine weiche Landung oder sogar ein „No Landing“-Szenario.

Das ist ein spannender Mix: Wachstumserwartungen fallen, Inflationssorgen steigen – aber eine echte Rezessionsangst ist nicht da. Genau dieses Umfeld führt zu einer strategischen Rotation in den Portfolios. Die Fondsmanager schichten um: weg vom klassischen „Boom“-Szenario – also Banken und zyklische Werte – hin zu defensiveren „Stagflation“-Sektoren wie Basiskonsumgütern. Das ist kein Crash-Signal, aber ein klares Zeichen für erhöhte Vorsicht.

Geopolitik wieder das größte Risiko

Beim Thema Risiken hat sich ebenfalls einiges verschoben. Noch vor wenigen Monaten dominierte die Angst vor einer KI-Blase. Jetzt stehen Geopolitik und Inflation ganz oben auf der Liste der Finanzmarkt-Risiken. Besonders interessant ist der Blick auf das Finanzsystem: 63 Prozent der befragten Fondsmanager sehen Private Equity und Private Credit als wahrscheinlichste Quelle für ein mögliches systemisches Kreditereignis. Das zeigt, dass die Risiken weniger im klassischen Bankensystem verortet werden, sondern eher in den weniger transparenten, nicht börsennotierten Kreditmärkten.

Ebenfalls auffällig: Sollten sich die geopolitischen Spannungen entspannen – etwa im Falle einer Deeskalation im Iran-Konflikt –, könnten ausgerechnet die derzeit wenig geliebten Werte profitieren. Leicht gehaltene Titel wie die „Mag 7“, Konsumwerte oder China-Aktien könnten dann outperformen – während die stark übergewichteten Bereiche wie Emerging Markets, Japan, Halbleiter und Banken unter Druck geraten.

Kolumne von Heiko Böhmer KI ist mehr als ein Hype 14.03.2026 · 13:30 Uhr · Heiko Böhmer

Was heißt das für Anleger? Die Umfrage zeigt keine extreme Panik – aber eine klare Stimmungsabkühlung. Die Euphorie ist raus, die Risiken werden wieder stärker diskutiert. Historisch sind solche Phasen oft konstruktiv für Aktienmärkte – vor allem dann, wenn die Positionierung noch nicht extrem defensiv ist. Genau das sehen wir aktuell: Die Profis sind vorsichtiger, aber noch nicht auf Crash-Niveau positioniert.

Für uns bedeutet das: Disziplin bleibt entscheidend. In einem Umfeld steigender Inflationssorgen und geopolitischer Risiken zählen Qualität, robuste Cashflows und starke Bilanzen mehr denn je. Gleichzeitig eröffnen Stimmungsumschwünge immer wieder Chancen – vor allem in Bereichen, die gerade nicht im Fokus stehen.

Die Stimmung ist also nicht euphorisch, aber auch nicht panisch. Es ist eine Phase der Neuorientierung. Und genau solche Phasen sind häufig der Nährboden für die nächsten Bewegungen an den Aktienmärkten – nach oben wie nach unten. Wer strukturiert investiert bleibt, auf Qualität achtet und nicht jedem Narrativ hinterherläuft, hat in solchen Märkten oft die besseren Karten.

Bleib auf dem Laufenden: Immer freitags um acht Uhr bekommst du von onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann das Börsenthema der Woche direkt ins Postfach, erfährst, welche Aktien die Community besonders interessieren und welche Termine an der Börse in der nächsten Woche wichtig werden.