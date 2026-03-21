Wochenrückblick – Die Antworten der Zentralbanken auf die prognostizierte Teuerung

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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.





Zentralbanken im Fokus



Die geopolitischen Entwicklungen im Nahen Osten und die damit verbundenen höheren Inflationserwartungen rückten in dieser Woche besonders stark in den Fokus. Entsprechend genau achteten Anleger darauf, wie die Zentralbanken auf die prognostizierte Teuerung reagieren.

Gleich mehrere Notenbanken standen auf der Agenda. In den USA ließ die Fed den Leitzins bei 3,5 – 3,75 % unverändert. Obwohl Erwartungen rund um eine steigende Inflation in den USA im Raum standen, blieb Jerome Powell damit in seiner vorletzten Zinssitzung bei einem unveränderten Zinsniveau. Auch in Europa gab es keine Änderung. Die EZB rechnet zwar mit einem Anstieg der Inflationsrate um 0,7 Prozentpunkte auf 2,6 %, beließ den Leitzins aber unverändert bei 2,0 %. Auch Kanada ließ am Mittwoch den Leitzins unverändert bei 2,25 %, gefolgt von der Bank of England, die ebenfalls ihrem aktuellen Zinsniveau von 3,75 % treu blieb. In der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, Japan, hielt die Bank of Japan am Donnerstag den Zins bei 0,75 %. Für den auffälligsten Impuls sorgte Australien: Die RBA erhöhte am Dienstag auf 4,1 % (von 3,85 %) und setzte damit den klarsten Akzent in dieser Woche.









Ölmarkt weiterhin unter Druck



Auch in dieser Woche belastet die anhaltende Blockade der Straße von Hormus die Ölmärkte. Zwar starteten die Ölpreise zu Wochenbeginn zunächst niedriger als in der Vorwoche (ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete rund 100 US-Dollar), zur Wochenmitte zogen sie jedoch wieder an und erreichten wieder Kurse über 128 US-Dollar. Gegen Ende der Woche pendelte sich der Brent-Preis bei ungefähr 110 US-Dollar ein.



