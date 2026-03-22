Erster großer US-Index ist in der Korrektur angekommen

In den USA sind Nebenwerte mittlerweile in einer Korrektur. Der Russell 2000 schloss am Freitag bei 2.438 Punkten und damit 10,9 Prozent unter seinem Rekord von 2.735 Punkten, aufgestellt Ende Januar.

Damit rutscht der erste größere Index dort in offizielles Korrektur-Territorium. Als Korrektur gilt an den Märkten ein Absinken der Kurse von mehr als zehn Prozent vom jüngsten Rekord aus. Ein Bärenmarkt beginnt ab einem Minus von 20 Prozent.

Nebenwerte, und trotzdem milliardenschwer

Betroffen sind hiervon nun vorerst nur Nebenwerte. Der Russell 2000 vereint die 2000 kleineren Werte des breiteren Russell 3000, der praktisch den gesamten US-Markt abdeckt.

Der Begriff „Nebenwerte“ für die Aktien im Russell 200 ist relativ. Die größten Indexmitglieder sind milliardenschwer, wie etwa Bloom Energy mit 42 Milliarden Dollar oder Credo Technology mit gut 19 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Zum Vergleich: Kleinere Dax-Werte wie Scout24 oder Zalando kommen nur auf sechs bis sieben Milliarden Dollar Börsenwert.

Geringere Verluste bei größeren Indizes

Die größeren Indizes hielten sich bislang besser. Der Tech-lastige Nasdaq 100 kratzte am Freitag kurz an der Grenze zur Korrektur, schloss aber ein Stück über dem Tagestief. Vom jüngsten Rekordhoch aus notiert er aktuell 8,7 Prozent tiefer. Der S&P 500 hat indes sieben Prozent vom letzten Allzeithoch eingebüßt.

Ein Grund für die Divergenz zwischen den Indizes: Der Nasdaq 100 geriet schon vor dem Krieg im Iran unter Druck, weil einerseits die Milliardeninvestitionen in KI-Infrastruktur auf eine wachsende Skepsis unter Anlegern stoßen, auf der anderen Seite zuvor beliebte Software-Aktien abverkauft wurden, weil KI das Geschäftsmodell der Konzerne gefährdet.

Beim Nebenwerteindex Russell 2000 kommt ein anderer Faktor hinzu: Zyklische Werte, die vor allem unter Stagflations- und Rezessionsängsten leiden, sind dort eher vertreten, noch dazu haben kleinere Firmen oft weniger Preissetzungsmacht als Großkonzerne, die eine wirtschaftliche Flaute oder einen Inflationsschub besser durchstehen können.