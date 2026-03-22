Schweitzer in neuer Landesregierung nicht dabei

dpa-AFX · Uhr
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MAINZ (dpa-AFX) - Der bisherige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer (SPD) wird in der künftigen CDU-geführten Landesregierung nicht dabei sein. "Ich habe das gesagt und ich gehöre zu denen, die nach der Wahl immer noch so reden wie vor der Wahl", sagte Schweitzer. "Ich werde nicht in ein Kabinett eintreten. Aber natürlich werde ich meine Aufgabe als Ministerpräsident bis zum letzten Tag sehr engagiert wahrnehmen, so wie ich das bisher gemacht habe."/rtt/DP/zb

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