Tote durch russischen Beschuss bei Nikopol

dpa-AFX · Uhr
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NIKOPOL (dpa-AFX) - Im südostukrainischen Gebiet Dnipropetrowsk sind mindestens zwei Menschen durch russischen Beschuss mittels Artillerie und Drohnen getötet worden. Einer Mitteilung von Gouverneur Olexander Hanscha bei Telegram zufolge sind mehrere Gemeinden des Landkreises Nikopol beschossen worden. Gebäude seien beschädigt und ein Auto in Brand gesetzt worden.

Die Ukraine wehrt sich seit über vier Jahren gegen eine russische Invasion./ast/DP/nas

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