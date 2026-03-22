Wochenausblick – Finanzkennzahlen und Wirtschaftsereignisse im Fokus

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Zum Start in die neue Börsenwoche informieren wir jeden Sonntag über Wirtschaftsdaten, Quartalszahlen und mehr. Diese Woche erwartet uns eine Menge spannender Quartalszahlen und Konjunkturdaten. Alle wichtigen Termine haben wir für Sie im HSBC-Wochenausblick zusammengestellt:



Montag:



Am ersten Tag der nächsten Woche bietet der von der European Commission veröffentlichte Vertrauensindikator einen Einblick in das Vertrauen der Konsumenten in die Wirtschaftstätigkeit der Eurozone. Zusätzlich beleuchtet der Monatsbericht der Deutschen Bundesbank die wirtschaftliche Lage in Deutschland und im Euro-Währungsgebiet. Zum Wochenstart liefert auf Unternehmensseite der Stahlkonzern Salzgitter AG seine Zahlen für das vergangene Geschäftsjahr und Informationen über Umsatz, Ergebnis sowie Ausblick.





Dienstag:



Am Dienstag richtet sich der Blick der Märkte auf eine Flut neuer Konjunkturdaten. Der S&P Global veröffentlicht die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe, für Dienstleistungen sowie den Gesamtindex für mehrere Länder. Analysiert werden dabei die Daten für die USA und das Vereinigte Königreich. In der Eurozone, in Deutschland sowie in Frankreich werden die Daten in Kollaboration mit der Hamburg Commercial Bank (HCOB) veröffentlicht. Diese geben somit Implikationen unter anderem für das Bruttoinlandsprodukt (BIP), die Inflation und die Beschäftigung innerhalb des Landes basierend auf Umfragen unter Führungskräften privater Unternehmen der Industrie. In München liefert der Triebwerke-Hersteller MTU Aero Engines seine Ergebnisse während auf chinesischer Seite der Hersteller von Unterhaltungselektronik Xiaomi Corp. seine Finanzkennzahlen für das vergangene Geschäftsjahr veröffentlicht.









Mittwoch:

Donnerstag:

Freitag:

Der ifo-Geschäftsklimaindex gibt am Mittwoch einen Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Die monatliche Veröffentlichung misst die derzeitige Stimmung sowie die wirtschaftlichen Erwartungen der deutschen Unternehmen. Zwei wichtige Indikatoren für die Inflation werden zudem im Vereinigten Königreich berichtet. Der Einzelhandelspreisindex misst dazu die Änderung der Preise von Waren und Dienstleistungen aus Sicht der Endverbraucher, währen der Erzeugerpreisindex die Preisänderungen auf Ebene der Hersteller für das Vereinigte Königreich angibt. Das Unternehmen Fresenius, Medizintechnik- und Gesundheitsdienstleister, veröffentlicht neben der Commerzbank seine Ergebnisse zur Wochenmitte, gefolgt von Cintas Corp., einem der führenden US-Anbieter von Berufskleidung.Die wöchentlichen US-Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung können am Donnerstag einen ersten Hinweis auf die Veränderungen des US-Arbeitsmarktes geben. Auf der europäischen Seite veröffentlicht Spanien Zahlen zu seinem Bruttoinlandsprodukt und in Deutschland misst die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) die Erwartungen von Konsumenten zu Konjunktur, Einkommen und Konsum. Die beiden DAX®-Konzerne Heidelberg Materials AG und Porsche Automobil Holding SE berichten am Donnerstag über ihre im vergangenen Geschäftsjahr erzielten Ergebnisse. Zudem veröffentlichen der europaweit führende Anbieter von Event-Tickets, CTS Eventim sowie der Berliner Lieferant „Delivery Hero“ ihre Finanzkennzahlen.Nach den deutschen Daten des GfK zum Verbraucherpreisindex am Donnerstag, rückt der Fokus am Freitag auf die Konsumentenerwartungen des Vereinigten Königreichs. Zudem misst die University of Michigan in den USA die Inflationserwartungen der Verbraucher. Am letzten Börsentag der Woche legt der chinesische Konzern BYD seine Geschäftszahlen offen. BYD ist ein globaler Produzent von Akkumulatoren, die zum Beispiel für Elektromobilität benötigt werden. Die Hamburger Aktiengesellschaft Jungheinrich, die weltweit führend im Bereich der Intralogistik agiert, berichtet ebenfalls am Freitag seine Ergebnisse.Das war’s schon mit dem Wochenausblick – Börsenlektüre für Ihr Wochenende finden Sie unter anderem auf unserer Homepage. Aktuelle News, Fachartikel in unserer Akademie oder die Live-Webinare von Julius Weiß und Jörg Scherer, können Sie über unsere Website unter folgendem Link kostenlos abrufen.Quelle: HSBC

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