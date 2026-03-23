Aktien Europa Schluss: Märkte drehen ins Plus - Trump setzt Drohung aus

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Montag deutliche Anfangsverluste überwiegend in starke Gewinne verwandelt. Die Schwankungen waren Ausdruck des Hoffens und Bangens um die Lage im Nahen Osten. US-Präsident Donald Trump hat seine angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben - wegen nach seinen Worten "produktiver Gespräche" mit der Islamischen Republik. Der iranische Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf dementierte allerdings: Es habe keine Verhandlungen mit den USA gegeben.

Der EuroStoxx 50 drehte nach anfänglichen Verlusten ins Plus, das am Ende 1,33 Prozent auf 5.574,32 Punkte betrug. Die Angst davor, dass der Iran zur Vergeltung weitere Öl- und Gasinfrastruktur in der Golfregion angreift und die für den Öl- und Gastransport wichtige Straße von Hormus vollständig schließt, hatte den Leitindex am Vormittag noch kräftig ins Minus gedrückt. Bei 5.376 Zählern hatte er den niedrigsten Stand seit September erreicht.

Der Schweizer SMI drehte am Montag nach anfänglichen Verlusten mit 0,56 Prozent ins Plus auf 12.389,68 Zähler. Der britische FTSE 100 blieb hingegen mit minus 0,24 Prozent auf 9894,15 Zähler zurück./bek/jha/