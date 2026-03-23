Aktien Frankfurt Schluss: Trumps Iran-Wende verhilft Dax ins Plus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat am Montag nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg eine spektakuläre Kehrtwende hingelegt und deutlich fester geschlossen. Trump ordnete an, in den nächsten fünf Tagen auf die zuvor angedrohten Angriffe auf iranische Kraftwerke und die Energieinfrastruktur zu verzichten. Dies sei das Ergebnis "sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten" in den vergangenen beiden Tagen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social.

Dass der Iran Verhandlungen mit den USA dementierte, bremste die Euphorie am Markt allerdings etwas: Nach einem Kursplus von zunächst mehr als 3,5 Prozent bröckelte der Dax am Nachmittag ab und schloss 1,22 Prozent im Plus bei 22.653,86 Punkten. Bis zum Mittag hatte der deutsche Leitindex noch eine steile Talfahrt hingelegt. Die Schwankungsbreite von fast sechs Prozent im Handelsverlauf ist die größte seit dem Zwischentief vom 7. April 2025 im Zuge von Trumps Zoll-Schock. Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montag letztlich um 1,56 Prozent auf 28.229,36 Punkte bergauf.

Positiv sei festzuhalten, dass die USA weiter an einem "Deal" interessiert zu sein scheinen, kommentierte Analyst Sören Hettler von der DZ Bank. Und die starke Marktreaktion verdeutliche, dass die Kapitalmärkte bereit seien, "wieder positiver in die Zukunft zu schauen, sofern greifbare Signale der Entspannung auftauchen". Dennoch blieben die Marktteilnehmer vorsichtig, da eine Lösung des Konflikts - vor allem nach dem iranischen Dementi - "bislang alles andere als in trockenen Tüchern" sei, so Hettler./edh/jha/