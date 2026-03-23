Wall Street: Gewinne erwartet - Trump setzt Iran-Drohung aus

An den US-Börsen weicht am Montag vorherige Anspannung der Hoffnung. Die Indikationen drehten ins Plus, nachdem US-Präsident Donald Trump seine am Wochenende angedrohten Angriffe auf iranische Energieanlagen für fünf Tage aussetzte mit dem Hinweis, es gebe "produktive Gespräche". Zuvor hatte ein Ultimatum, das in wenigen Stunden ausgelaufen wäre, den Anlegern noch Angst gemacht. Die Lage blieb jedoch angespannt, denn der Iran konterte die Hoffnung umgehend mit der Aussage, es gebe keine Gespräche.

Lagen die Indikationen am Montag lange Zeit noch tief im Minus, taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt dann 2,2 Prozent höher auf 46.600 Punkte. Die Bandbreite der Indikationen für den Leitindex der Wall Street war am Montag fast 1.800 Punkte breit. Der technologielastige Nasdaq 100 wurde zuletzt von IG 1,8 Prozent höher bei 24.330 Punkten errechnet.

Geoff Yu, leitender Makrostratege bei Bank of New York Mellon äußerte sich vorsichtig optimistisch, sollten die Aussagen zutreffen und tatsächlich Hoffnung auf einen Ausweg aus dem Konflikt bestehen. Dann könnten die Anleger neben einer Stabilisierung der Aktienmärkte auch damit rechnen, dass zuletzt schon eingepreiste, aggressive Zinserhöhungen am Markt wieder zurückgenommen würden.

Ölwerte geben nach

Die zuletzt vom Ölpreis getriebenen Kurse von US-Ölkonzernen wie ExxonMobil oder Chevron gaben vorbörslich mit dem zurückkehrenden Ölpreis um bis zu 1,4 Prozent nach. Erleichtert zeigten sich die Anleger zum Beispiel bei Fluggesellschaften. Titel von American Airlines bewegten sich vorbörslich mit mehr als sieben Prozent im Plus.

Eine relativ deutliche Erholung ergab sich aufgrund der Neuigkeiten auch im Technologiesektor. Diese war zuvor schon in Europa erkennbar und dem schlossen sich im vorbörslichen New Yorker Handel auch die sieben wichtigsten Branchenriesen der USA, die sogenannten "Magnificent 7" an. Deren Kursgewinne reichten zuletzt bis 2,3 Prozent im Falle des Chipkonzerns Nvidia .

Relativ gering war das vorbörsliche Plus mit 0,3 Prozent bei Tesla . Für Aufmerksamkeit sorgte am Wochenende der Konzernchef des Elektroautobauers, Elon Musk, indem er seinen Plan zum Bau einer gigantischen Chipfabrik bekannt gab.