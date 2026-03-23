@Aktienfinder-Gründer verrät: So erkennst du wirklich gute Aktien | Börse Stuttgart

Wie findet man wirklich gute Aktien – und woran erkennt man Qualität langfristig? In diesem Gespräch spricht Richard „Richy“ Dittrich (Boerse Stuttgart Group) mit Torsten Tiedt ( @Aktienfinder ).



👉 Gratis-Ticket für die INVEST 2026 – Jetzt kostenlos im Anlegerclub der Börse Stuttgart registrieren: https://shorturl.at/0b5LD



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video:

Gemeinsam gehen sie der Frage nach, welche Kennzahlen wirklich entscheidend sind und warum viele Anleger bei der Aktienauswahl immer wieder die gleichen Fehler machen. Dabei geht es nicht um kurzfristiges Trading, sondern um nachhaltigen Vermögensaufbau mit Qualitätsaktien. Torsten Tiedt erklärt, wie man Geschäftsmodelle bewertet, worauf es bei langfristigem Wachstum ankommt und wie man sich ein robustes Portfolio aufbauen kann.



Timestamps:

00:00 ► Einleitung: Warum Energie- und Infrastrukturaktien im Fokus stehen

01:14 ► Langfristige Investitionsstrategie: Nicht nur Tech-Aktien

02:39 ► Beispiel Western Digital: Zyklus und KI-Effekte

04:38 ► Aktuelle Trends: Energieversorger profitieren von KI

06:47 ► EverSource Energy: Dividenden, Wachstum und staatliche Garantien

09:14 ► Performance und Bewertung: Chancen bei Energieinfrastruktur

11:30 ► Risiken und Herausforderungen: Offshore-Windparks und Abschreibungen

14:16 ► Rechenzentren und Edge Computing: Neue Geschäftsmodelle

17:53 ► American Tower: Rechenzentren und Sendemasten als Wachstumsfaktor

21:21 ► Weitere interessante Energie- und Infrastrukturwerte: NextEra Energy

24:07 ► Langfristige Renditeerwartungen und Bewertung

26:30 ► Fazit: Chancen und Risiken bei Energie- und Infrastrukturaktien



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 23.03.2026 um 17:40 Uhr veröffentlicht. Regelmäßige Updates zu den angesprochenen Inhalten sind derzeit nicht geplant.



Eversource Energy: WKN: A14RXP, ISIN: US30040W1080

Evergy Inc.: WKN: A2P5AH, ISIN: US30034W1062

NextEra Energy Inc.: WKN: A1CZ4H, ISIN: US65339F1012

American Tower Corp.: WKN: A1JRLA, ISIN: US03027X1000

Digital Realty Trust Inc.: WKN: A0DLFT, ISIN: US2538681030

Equinix Inc.: WKN: A14Y6H, ISIN: US29444U7000

Western Digital Corp.: WKN: 863410, ISIN: US9581021055