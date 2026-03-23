ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Hornbach Holding auf 'Add' - Ziel 96 Euro

dpa-AFX · Uhr
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MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Hornbach Holding nach Zahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Add" belassen. Ein schwaches viertes Quartal habe die vorläufigen Jahresergebnisse des Baumarktkonzerns gedämpft, schrieb Analyst Volker Bosse am Montag. Damit seien die Erwartungen aber erfüllt worden. Das vorläufige Ergebnis sei im Gesamtbild solide - trotz des widrigen Konsumumfelds vor allem in Deutschland./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 07:10 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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