ANALYSE-FLASH: Barclays belässt Fraport auf 'Overweight' - Ziel 95 Euro

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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat Fraport mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Overweight" belassen. Andrew Lobbenberg verwies am Montag auf Medienberichte, dass sich Deutschlands größte Fluggesellschaft Lufthansa für München statt Frankfurt als Standort für den mittelfristigen Drehkreuz-Ausbau entschieden habe. Sollte sich das bestätigen, wäre dies strategisch gesehen negativ für das mittelfristige Wachstum des Flughafenbetreibers Fraport, schrieb der Analyst. So könnte sich aber auch der Druck, zusätzlich in den Terminalbau in Frankfurt zu investieren, verringern./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:00 / GMT

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