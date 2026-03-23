ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Munich Re auf 606 Euro - 'Overweight'

dpa-AFX · Uhr
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LONDON (dpa-AFX) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Munich Re von 613 auf 606 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Solvenz von Versicherern sollte in einem stagflationären Umfeld stabil bleiben, auch wenn die Branchenerträge dafür nicht immun sein dürften, schrieb Claudia Gaspari am Sonntag. Ihr bevorzugter Unterbereich bleiben Lebensversicherungen vor Rückversicherern. Bei Schaden- und Unfallversicherungen geht die Expertin von einer realen Bedrohung durch KI-Umwälzungen aus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 16:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 04:00 / GMT

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