ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Vonovia auf 32,10 Euro - 'Buy'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 36,60 auf 32,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Jonathan Kownator hob am Montag in seinem Resümee des Geschäftsberichts den schnelleren Schuldenabbau hervor, den der Immobilienkonzern avisierte. Sein Kursziel passte er aber vor allem an höhere Zinsen an./ag/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 06:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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