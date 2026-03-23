ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Henkel auf 73 Euro - 'Hold'

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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