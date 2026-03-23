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APA ots news: FMA-Erhebung: Restbestand an Fremdwährungskrediten fällt im 4. Quartal um 4,0%

Noch 5,2 Mrd. an Franken- und Yen-Krediten ausständig -  
überwiegend endfällig 2029-2033 

Wien (APA-ots) - Das Volumen an Fremdwährungskrediten (FX-Krediten) an  
private 
Haushalte ist im 4. Quartal wechselkursbereinigt um 4,0% gesunken und 
liegt damit nurmehr bei 5,23 Milliarden. Das sind 2,9% aller Kredite 
an private Haushalte in Österreich. Das geht aus der aktuellen 
Erhebung der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zu FX- 
Krediten hervor. 

Seit der Verhängung des Neuvergabe-Stopps durch die FMA im Herbst 
2008 ist das FX-Kreditvolumen damit wechselkursbereinigt um 44,1 
Milliarden oder 91% zurückgegangen. Am Höhepunkt des FX-Kreditbooms 
2006 haftete fast ein Drittel aller Kredite an private Haushalte (32% 
) in Fremdwährungen aus. In der Großen Finanzkrise 2008 wurde diese 
Position zu einem Risiko für den gesamten österreichischen 
Bankensektor. 

Praktisch alle verbleibenden FX-Kredite (99,0%) lauten auf 
Schweizer Franken (der Rest fast zur Gänze auf japanische Yen). Der 
Wechselkurs der Schweizer Währung pendelte im 4. Quartal rund um 
0,9314 zum Euro. Seit dem Jahr 2008 hat der Schweizer Franken um 78% 
aufgewertet. 

Die noch verbliebenen FX-Kredite werden nach Schätzungen der FMA 
überwiegend in den Jahren 2029 bis 2033 endfällig. Die 
Kreditinstitute sind angehalten, von sich aus zumindest jährlich das 
Gespräch mit betroffenen Kreditnehmer:innen zu suchen. Diese sollten 
die Gesprächsangebote unbedingt wahrnehmen. 

Informationen zu Fremdwährungskrediten an private Haushalte und 
die damit verbundenen Risiken finden Sie hier . Die FMA- 
Mindeststandards zu FX-Krediten können Sie hier herunterladen . 

Rückfragehinweis: 
   Finanzmarktaufsicht (FMA) 
   Boris Gröndahl 
   Telefon: +43 676 8824 9995 
   E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom 

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