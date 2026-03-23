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APA ots news: OMV unterstützt europaweit einzigartige Forschungsinfrastruktur für nachhaltige Flugkraftstoffe an der Montanuniversität Leoben

Wien (APA-ots) - - OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben  
die 
Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran 

- Die einzigartige Forschungsinfrastruktur erlaubt realitätsnahen 
Vergleich verschiedener Produktionsprozesse für nachhaltige 
Flugkraftstoffe 

- Durch den Einsatz von Prozesssimulation und Machine-Learning 
beschleunigt diese Partnerschaft die Industrialisierung von SAF- 
Technologien "Made in Austria" 

OMV treibt gemeinsam mit der Montanuniversität Leoben die 
Dekarbonisierung des Luftverkehrs voran: Am Lehrstuhl für 
Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes wurde eine 
europaweit einzigartige Forschungsanlage in Betrieb genommen, in der 
unterschiedliche Prozesswege zur Herstellung von Sustainable Aviation 
Fuel ("SAF") erforscht und weiterentwickelt werden. Die neue 
Infrastruktur wurde durch finanzielle Beteiligung von OMV sowie durch 
Mittel des Bundesministeriums für Innovation, Mobilität und 
Infrastruktur ermöglicht. 

Die Anlage erstreckt sich über ein gesamtes Universitätsgebäude 
und zeichnet sich durch außergewöhnliche Flexibilität aus. Die 
experimentellen Arbeiten werden durch modernste Methoden der 
Prozesssimulation sowie den Einsatz von Machine-Learning-Modellen 
ergänzt, wodurch Entwicklungszyklen beschleunigt, Risiken beim 
Hochskalieren reduziert und Effizienz, Kosten sowie Skalierbarkeit 
systematisch bewertet werden können, um die vielversprechendsten 
Produktionspfade gezielt weiterzuentwickeln. 

Martijn van Koten, OMV Executive Vice President Fuels und 
Chemicals: "Unsere Partnerschaft mit der Montanuniversität Leoben 
ermöglicht es uns, neue Wege in der grundlegenden Kraftstoffforschung 
zu gehen. Innovation und Technologie bilden das Fundament unseres 
Wandels zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Energie, 
Kraftstoffe und Chemikalien. Nachhaltige Kraftstoffe spielen dabei 
eine zentrale Rolle: Sie ermöglichen bereits heute CO-reduzierte 
Mobilität und unterstützen entscheidend unseren Weg zu Netto-Null bis 
2050." 

OMV ist ein langjähriger Partner der Montanuniversität Leoben und 
brachte gezielt technologische Expertise und Innovationskraft ein. 
Die Planung und Errichtung der Forschungsanlage erfolgten in enger 
Zusammenarbeit. Die Partnerschaft verbindet wissenschaftliche 
Exzellenz mit industrieller Erfahrung entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette von nachhaltigen Flugkraftstoffen. Damit treibt 
OMV die Entwicklung von SAF konsequent voran und leistet einen 
zentralen Beitrag zur Dekarbonisierung des Luftverkehrs im Rahmen 
ihrer Transformationsstrategie. 

Univ.-Prof. Dr. Markus Lehner, Leiter des Lehrstuhls für 
Verfahrenstechnik des industriellen Umweltschutzes , betont: "Diese 
Anlage ist ein wesentlicher Meilenstein für eine nachhaltige, 
klimaneutrale und leistbare Mobilität auch im Luftverkehr. Sie 
positioniert Österreich und das Forschungsland Steiermark als eines 
der führenden Innovationszentren im Bereich der zivilen Luftfahrt." 

Prozessketten zur Herstellung von SAF sind derzeit noch nicht 
vollständig ausgereift: Effizienzen sind begrenzt, Produktionsmengen 
niedrig und die Kosten höher als bei fossilem Kerosin. Genau hier 
setzt die neue Forschungsinfrastruktur der Montanuniversität Leoben 
an, um gemeinsam mit OMV technologisch und wirtschaftlich tragfähige 
Lösungen für den industriellen Einsatz zu entwickeln. 

Der weltweite Flugverkehr verursacht rund zwei Prozent der 
globalen CO-Emissionen. Nachhaltige Flugtreibstoffe gelten als 
zentraler Hebel der EU-Initiative "ReFuelEU Aviation", da sie ohne 
Anpassungen in bestehenden Infrastrukturen einsetzbar sind und die CO 
-Emissionen über den gesamten Lebenszyklus um mehr als 80 Prozent 
reduzieren können. 

Rückfragehinweis: 
   OMV International Media Relations 
   Telefon: 01404400 
   E-Mail: media.relations@omv.com 

Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/145/aom 

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