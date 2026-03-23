DAX®-Kursindex - Kreuzunterstützung gebrochen
HSBC · Uhr
Kreuzunterstützung gebrochen
Die anfängliche Erholung ist am vergangenen Freitag bei DAX®-Notierungen von gut 23.000 Punkten schnell wieder in sich zusammengefallen. Im weiteren Handelsverlauf musste das Aktienbarometer sogar weitere Kursverluste hinnehmen. Seit dem Allzeithoch von Mitte Januar bei 25.508 Punkten summiert sich der Rückschlag inzwischen auf über 3.000 Punkte oder gut 12 %. Statistisch gesehen kommt es einmal pro Jahr zu einem „drawdown“ in dieser Größenordnung. Die derzeit kritische Chartlage unterstreicht auch der DAX®-Kursindex. Die deutschen Standardwerte – ohne Berücksichtigung der Dividenden – mussten zuletzt die Kreuzunterstützung aus dem Aufwärtstrend seit Oktober 2022 (akt. bei 8.620 Punkten) und den Tiefs vom Juni bzw. November vergangenen Jahres bei rund 8.600 Punkten preisgeben. Damit muss die jüngste Kursentwicklung als Topformation interpretiert werden. Der trendfolgende MACD unterstreicht das gegenwärtige Gefahrenpotenzial, denn der Indikator hat auf historisch hohem Niveau ein neues Verkaufssignal geliefert. Die nächste wirklich markante Unterstützung stellt die 38-Monats-Linie (akt. bei 7.607 Punkten) dar. In die neue Handelswoche dürfte der DAX® nochmals deutlich schwächer starten.
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DAX®-Kursindex (Monthly)
Quelle: LSEG, HSBC² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®-Kursindex
Quelle: LSEG, tradesignal²
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