Frankfurt, ⁠23. Mrz (Reuters) - Nach der weiteren Eskalation im Nahost-Konflikt wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Montag mit Verlusten starten. Bereits am Freitag ‌hatte die Angst vor einer Energiekrise die Börsen belastet. Der deutsche Leitindex war zwei Prozent ⁠schwächer ⁠bei 22.380 Punkten aus dem Handel gegangen.

Anleger stellen sich die bange Frage, wie weit die USA und Israel zu gehen bereit sind und wie der Iran reagieren wird. US-Präsident Donald ‌Trump setzte dem Iran am ‌Sonntag eine Frist von 48 Stunden, die für die globale Energieversorgung wichtige Straße von Hormus wieder ⁠freizugeben. Ansonsten würden die USA etwa Kraftwerke im ‌Iran zerstören. Der Iran ⁠drohte daraufhin, dann sämtliche US-Energieanlagen in der Golfregion ins Visier zu nehmen.

Ihren Blick richten Anleger zudem nach Peking, wo seit ‌Sonntag das China ⁠Development Forum stattfindet. Das Treffen ⁠gilt als eine der wichtigsten internationalen Wirtschaftskonferenzen des Landes, bei der sich die chinesische Führung mit internationalen Ökonomen sowie Spitzenmanagern globaler Konzerne austauscht.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 22.380,19

EuroStoxx50 5.501,28

EuroStoxx50-Future 5.436,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 45.577,47 -1,0%

Nasdaq

S&P 500 6.506,48 -1,5%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 51.573,08 -3,4%

Shanghai 3.832,43 -3,1%

Hang Seng 24.344,50 -3,7%

(Bericht von Anika Ross. Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)