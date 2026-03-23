Dax tief im Minus – Goldpreis fällt stark

Der Dax hat am Montag seinen Abwärtstrend fortgesetzt. Angesichts der Ängste vor einem weiteren eskalierenden Iran-Krieg büßte der deutsche Leitindex im frühen Handel bis zu 2,2 Prozent auf 21.890 Punkte ein. Damit rutschte er erstmals seit dem Zoll-Schock von US-Präsident Donald Trump im April 2025 unter die Marke von 22.000 Punkten.

Für den MDax der mittelgroßen Unternehmen ging es am Montagmorgen um weitere 2,9 Prozent auf 27.982 Punkte nach unten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor in der Spitze rund zwei Prozent.

In Asien standen nach dem Ultimatum von Trump an den Iran noch deutlichere Kursabschläge zu Buche. In der Nacht zu Sonntag hatte der US-Präsident der iranischen Führung mit der Zerstörung von Energieanlagen gedroht, sollte das Land nicht innerhalb von 48 Stunden die Straße von Hormus vollständig und "ohne Drohungen" öffnen. Teheran drohte seinerseits mit der vollständigen Schließung der für den weltweiten Ölhandel wichtigen Meerenge.

Goldpreis fällt unter 4.100 Dollar je Unze

Die Preise für Gold haben zum Start in die Woche erneut kräftig nachgegeben. Eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) Gold kostete am Montag im frühen Handel in der Spitze 4.099 Dollar und damit 8,4 Prozent weniger als am Freitagabend. In der Folge erholte sich der Kurs zunächst und notierte zuletzt wieder oberhalb von 4.250 Dollar.

Gold ist damit im Iran-Krieg anders als in vielen anderen Kriegen und Krisen davor alles andere als der sogenannte sichere Hafen. Seit dem Start der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran büßte der Goldpreis in der Spitze mehr 26 Prozent ein, nachdem er in den ersten Tagen des Kriegs noch bis auf fast 5.420 Dollar gestiegen war.

Seit Beginn des Iran-Konflikts haben stark gestiegene Ölpreise die Inflationsrisiken erhöht und die Aussichten auf baldige Zinssenkungen der US-Notenbank Federal Reserve und anderer Zentralbanken verringert. Höhere Zinsen belasten tendenziell Edelmetalle, da sie keine Zinsen abwerfen.

Rendite für Bundesanleihen bleibt über drei Prozent

Auch am Anleihemarkt geht es zu Wochenbeginn turbulent zu. Der Terminkontrakt Bund-Future, der eine fiktive Bundesanleihe mit zehn Jahren Laufzeit abbildet, gab bis zu 0,3 Prozent nach auf den tiefsten Stand seit 2011. Spiegelbildlich stieg die Rendite auf bis zu 3,07 Prozent.

Im weiteren Verlauf des frühen Handels fiel die Rendite wieder unter die Marke von 3,05 Prozent. Bundesanleihen sind als Nominalwert besonders von der Aussicht auf höhere Inflation betroffen. Investoren verlangen bei größeren Teuerungsraten mehr Rendite, um den Kaufkraftverlust durch Inflation auszugleichen. Entsprechend fallen die Kurse der betroffenen Anleihen.

(mit Material von dpa-AFX)

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