Für 600 Millionen Dollar

Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan

dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Artikel teilen:
Quelle: T. Schneider

(dpa-AFX) - Der Essenslieferdienst Delivery Hero verkauft sein Essensliefergeschäft foodpanda in Taiwan für 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Millionen Euro) in bar. Käufer ist die Grab Holdings Limited, wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Vollzug der Transaktion wird in der zweiten Jahreshälfte 2026 erwartet. Delivery Hero will den Nettoerlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden, um die Kapitalstruktur weiter zu stärken.

Die geplante Transaktion sein ein "wichtiger erster Schritt" in der laufenden strategischen Prüfung des Konzerns, so Konzernchef Niklas Östberg.

Das Essensliefergeschäft in Taiwan erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2025 laut Mitteilung einen Bruttowarenwert (GMV) von 1,5 Milliarden Euro und ein positives bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (vor Allokation der Konzernkosten)./err/stk

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Delivery Hero
Delivery Hero (ADR)

Das könnte dich auch interessieren

Konsumgüterkonzern
Unilever spricht über Verkauf des Lebensmittelgeschäfts20. März · dpa-AFX
Unilever spricht über Verkauf des Lebensmittelgeschäfts
Wochenausblick
Iran-Krieg bremst Dax‑Erholung20. März · dpa-AFX
Iran-Krieg bremst Dax‑Erholung
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Kolumne von Stefan Riße
Die Märkte fürchten Zinserhöhungen – zu Unrecht21. März · Acatis
Dax, S&P 500, Bitcoin und Gold
Märkte im Minus – hier sind entscheidende Marken19. März · onvista
IPO am Freitag geplant
Für wen sich Rüstungszulieferer Vincorion lohnen könnte18. März · onvista
Alle Premium-News