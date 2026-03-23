Delivery Hero will Taiwan-Tochter an Rivalen Grab verkaufen

Frankfurt, 23. Mrz (Reuters) - Der ⁠Essenslieferant Delivery Hero nimmt einen neuen Anlauf zum Verkauf seines Taiwan-Geschäfts.

Der asiatische Konkurrent Grab wolle die Tochter Foodpanda Taiwan für 600 Millionen Dollar in bar übernehmen, teilte das Berliner Unternehmen am Montag mit. Die Einnahmen würden unter anderem zum Schuldenabbau verwendet. Die Transaktion müsse jedoch noch von den Behörden genehmigt werden.

Viele Anleger reagierten erleichtert auf ‌diese Ankündigung. Die im Nebenwerteindex MDax enthaltenen Aktien von Delivery Hero stiegen gegen den Trend um bis zu 4,3 Prozent. Der Großaktionär Aspex begrüßte den geplanten Verkauf zwar ebenfalls, bezeichnete ihn aber als ⁠unzureichend, um das ⁠Vertrauen des Marktes in das Management zurückzugewinnen. Der Vermögensverwalter fordert einen Rückzug des Essenslieferanten aus ganzen Regionen. Delivery Hero sei im Vergleich zur Konkurrenz zu ertragsschwach. Gleichzeitig müsse es hohe Vertragsstrafen zahlen. Aspex droht daher mit der Absetzung des Konzernchefs und Mitgründers Niklas Östberg.

Delivery Hero will am Donnerstag detaillierte Geschäftszahlen vorlegen. Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg der Konzernumsatz 2025 um rund 23 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro. Der operative Gewinn ‌liege bei über 900 Millionen Euro. Beide Kennziffern blieben hinter den ‌Markterwartungen zurück. Probleme bereiten dem Berliner Konzern unter anderem die spanische Tochter Glovo und deren Italien-Ableger Foodinho. Die beiden stehen wegen Missachtung der dortigen Arbeitsmarktbestimmungen unter Druck. Foodinho wurde wegen angeblicher Ausbeutung von Lieferfahrern sogar unter gerichtliche Aufsicht ⁠gestellt. Delivery Hero hält dennoch an Glovo fest.

ZWEITER ANLAUF FÜR VERKAUF - NEUE REGION FÜR GRAB

Delivery Hero hatte vor ‌etwa zwei Jahren schon einmal versucht, sich von Foodpanda ⁠Taiwan zu trennen. Der 950 Millionen Dollar schwere Verkauf an Uber Eats war damals am Veto der dortigen Kartellbehörde gescheitert. Der Markt für Essenslieferungen in Taiwan ist hart umkämpft. Das bei Foodpanda Taiwan über die Plattform gehandelte Brutto-Warenvolumen (GMV) lag Delivery Hero zufolge 2025 bei 1,5 Milliarden Euro. ‌Zudem habe die Tochter einen bereinigten operativen Gewinn erwirtschaftet. ⁠Das Berliner Unternehmen weist die Geschäftsentwicklung einzelner ⁠Märkte in der Bilanz nicht gesondert aus. Früheren Angaben zufolge belief sich das GMV von Foodpanda Taiwan zwischen März 2023 und März 2024 ebenfalls auf etwa 1,5 Milliarden Euro.

Grab rückt mit dem Zukauf erstmals in einen Markt außerhalb Südostasiens vor. "Dies ist ein natürlicher nächster Schritt, da unsere Erfahrung direkt übertragbar ist", sagte Firmenmitgründer und -chef Anthony Tan. Das Unternehmen mit Firmensitz in Singapur will in den kommenden Jahren um jährlich mehr als 20 Prozent wachsen und den operativen Gewinn bis 2028 auf 1,5 Milliarden Dollar verdreifachen. Für 2026 peilt es Erlöse von 4,04 bis 4,10 Milliarden Dollar und ein Betriebsergebnis zwischen 700 ⁠und 720 Millionen Dollar an.

(Bericht von Hakan Ersen; unter Mitarbeit von Christoph Steitz und Yantoultra Ngui, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)