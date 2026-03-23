dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 23.03.2026 - 15.15 Uhr

ROUNDUP 2: Salzgitter will von Rüstung profitieren - weniger Verlust

SALZGITTER - Der Stahlkonzern Salzgitter strebt zurück in die schwarzen Zahlen und setzt dabei auf die Rüstungsindustrie als neuen Abnehmer. "Das ist ein Wachstumsfeld, was wir auf jeden Fall besetzen wollen, auch weil es ein margenstarkes Wachstumsfeld ist", sagte Konzernchef Gunnar Groebler bei der Vorlage der Bilanz für 2025. Vom Volumen bleibe das zwar ein Nischenmarkt. "Aber ein sehr attraktiver Nischenmarkt."

ROUNDUP: Delivery Hero verkauft Essensliefergeschäft in Taiwan - Aktie steigt

BERLIN - Der Essenslieferdienst Delivery Hero hat mit dem Konzern Grab aus Singapur einen Käufer für das Taiwan-Geschäft seiner Tochter Foodpanda gefunden. Der Kaufpreis liegt ohne Schulden und Barmittel bei 600 Millionen US-Dollar (rund 519 Mio Euro), wie das Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte. Der Deal soll in der zweiten Jahreshälfte vollzogen werden, wenn die Behörden zustimmen. Delivery Hero will den Verkaufserlös zur Schuldentilgung und für allgemeine Unternehmenszwecke verwenden. An der Börse kam das gut an.

Ströer kürzt Dividende und plant Aktienrückkauf

KÖLN - Die Aktionäre des Werbevermarkters Ströer sollen sich für 2025 mit einer deutlich geringeren Dividende begnügen. Die Ausschüttung soll im Vergleich zum Vorjahr von 2,30 Euro auf 1,85 Euro je Aktie sinken, wie das im MDax gelistete Unternehmen am Montag in Köln mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einer Senkung auf 2,12 Euro gerechnet. Allerdings will Ströer bis November nun bis zu 50 Millionen Euro für den Rückkauf eigener Aktien ausgeben.

Aufsicht: Irankrieg bringt EU-Banken nicht in Gefahr

PARIS - Der Krieg in der Golfregion bringt die Banken in der EU nach Einschätzung ihrer Aufsicht nicht in die Bredouille. Die Branche verfüge Stand Ende 2025 über eine starke Kapitalausstattung, reichlich Liquidität und eine solide Qualität ihrer Vermögenswerte, schrieb die Europäische Bankenaufsicht (EBA) in ihrem jüngsten Risikobericht vom Montag. Die Engagements im Nahen Osten umfassten weniger als ein halbes Prozent ihrer Vermögenswerte, analysierte die Behörde mit Blick auf die Geldhäuser aus der Europäischen Union (EU) und dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Eine weitere Eskalation könnte ihrer Ansicht nach jedoch stärkere Folgen haben.

ROUNDUP: Höhere Kosten machen Hornbach zu schaffen - Aktie sackt ab

BORNHEIM - Ein Anstieg der Kosten hat dem Baumarkt- und Baustoffkonzern Hornbach in den Wintermonaten zu schaffen gemacht. Im gesamten Geschäftsjahr 2025/26 bis Ende Februar erreichte das Unternehmen zwar seine Finanzziele, wie es am Freitagabend überraschend im pfälzischen Bornheim mitteilte. Der Gewinn im Tagesgeschäft ging allerdings trotz höherer Erlöse zurück. An der Börse wurden die Neuigkeiten nach dem Wochenende schlecht aufgenommen.

ROUNDUP: Klimaklagen gegen BMW und Mercedes scheitern am BGH

KARLSRUHE - Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ist am Bundesgerichtshof (BGH) mit Klimaklagen gegen BMW und Mercedes-Benz gescheitert. Der Verein wollte vor Gericht erreichen, dass den Autoherstellern untersagt wird, nach November 2030 noch Neuwagen mit klimaschädlichen Verbrennungsmotoren zu verkaufen. Schon in den Vorinstanzen in München und Stuttgart hatten die Klagen keinen Erfolg. Nun wies der BGH als letzte Instanz die Revisionen der DUH zurück.

ROUNDUP: Book neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund

DORTMUND - Nils-Ole Book wird neuer Sportdirektor bei Borussia Dortmund . Der 40 Jahre alte bisherige Sportvorstand des Zweitliga-Zweiten SV Elversberg tritt die Nachfolge von Sebastian Kehl an und soll beim BVB einen Vertrag bis zum Sommer 2029 erhalten. Das teilte der Fußball-Bundesligist nur einen Tag nach der Trennung von Kehl mit.

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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

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