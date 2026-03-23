EQS-Adhoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Neues zusätzliches Handelsmodell geplant

EQS-Ad-hoc: Lang & Schwarz Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Lang & Schwarz Aktiengesellschaft: Neues zusätzliches Handelsmodell geplant



23.03.2026 / 15:21 CET/CEST

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Der Vorstand der Lang & Schwarz Aktiengesellschaft („Lang & Schwarz“) hat heute beschlossen, die Planung und Umsetzung eines zusätzlichen Handelsmodells unter Einbindung mehrerer namhafter Wertpapierdienstleistungsunternehmen voranzutreiben. Charakteristisch für das neue Handelsmodell soll der parallele, konkurrierende Einsatz mehrerer Market Maker sein (Multi-Market-Maker-Modell). Die Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG soll die Rolle eines Market Makers in dem Modell übernehmen. Ziel ist es, das bestehende Handels- und Plattformangebot von Lang & Schwarz zu ergänzen und zusätzliche Liquidität zu erschließen.

Die konkrete Ausgestaltung des Handelsmodells wird derzeit geprüft und final strukturiert. Die Umsetzung des Vorhabens steht insbesondere unter dem Vorbehalt der vertraglichen Einigung mit den beteiligten Partnern sowie gegebenenfalls erforderlicher aufsichtsrechtlicher und regulatorischer Genehmigungen.

Lang & Schwarz erwartet aus dem Vorhaben einen positiven Beitrag zur Geschäftsentwicklung. Eine verlässliche Quantifizierung der Effekte auf Umsatz und Ergebnis ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich. Über wesentliche weitere Schritte wird Lang & Schwarz zu gegebener Zeit informieren.

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