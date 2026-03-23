EQS-Adhoc: Ströer SE & Co. KGaA: Ströer plant eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 von 1,85 Euro und beschließt Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Mio. Euro

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Ströer SE & Co. KGaA: Ströer plant eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 von 1,85 Euro und beschließt Aktienrückkaufprogramm von bis zu 50 Mio. Euro



23.03.2026 / 12:40 CET/CEST

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Köln, den 23. März 2026:

Der persönlich haftende Gesellschafter der Ströer SE & Co. KGaA, die Ströer Management SE, hat heute beschlossen, der Hauptversammlung eine Dividende für das Geschäftsjahr 2025 auf 1,85 Euro je dividendenberechtigter Aktie auszuschütten.

Außerdem hat der persönlich haftende Gesellschafter beschlossen auf Basis der Ergebnisse des Geschäftsjahres 2025 und in der festen Überzeugung, dass Ströer vor dem Hintergrund der digitalen Transformation hin zu einem KI-gestützten Plattformgeschäft weiter nachhaltig und profitabel wachsen wird, ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Rückkaufvolumen von insgesamt 50 Millionen Euro durchzuführen. Das Programm soll bis zum November 2026 abgeschlossen sein. Vor dem Hintergrund der auch unter herausfordernden Marktbedingungen unveränderten resilienten strategischen Positionierung im Kerngeschäft wird damit die bereits in den vergangenen Jahren begonnene Optimierung der Kapitalallokation fortgeführt. Das Aktienrückkaufprogramm erfolgt zum Zweck der Einziehung der Aktie und soll im Einklang mit den „Safe-Harbor“-Regeln nach Artikel 5 der EU-Marktmissbrauchsverordnung in Verbindung mit der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 vom 8. März 2016 sowie innerhalb bestimmter Preisparameter erfolgen. Das Aktienrückkaufprogramm wird auf der Grundlage der Ermächtigung der ordentlichen Hauptversammlung der Ströer SE & Co. KGaA vom 11. Juni 2024 durchgeführt, wonach der persönlich haftende Gesellschafter der Ströer SE & Co. KGaA bis zum 10. Juni 2028 ermächtigt ist, zu jedem zulässigen Zweck eigene Aktien von bis zu 10% des Grundkapitals der Ströer SE & Co. KGaA zu erwerben.

Der persönlich haftende Gesellschafter

Udo Müller

Co-Vorsitzender des Vorstands

Ströer Management SE

IR Kontakt:

Christoph Löhrke

Ströer SE & Co. KGaA

Head of Investor & Credit Relations

Ströer-Allee 1 | D-50999 Köln

Telefon: +49 (0)2236 / 96 45-356

E-Mail: CLoehrke@stroeer.de

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