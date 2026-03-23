EQS-AFR: Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse Commodities GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.03.2026 / 07:54 CET/CEST
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Hiermit gibt die Deutsche Börse Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.xetra-gold.com/downloads/
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026
Ort:
https://www.xetra-gold.com/en/downloads/
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Deutsche Börse Commodities GmbH
|Postfach
|60485 Frankfurt
|Deutschland
|Internet:
|www.xetra-gold.com
|Ende der Mitteilung
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