EQS-AFR: Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

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EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse Commodities GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

23.03.2026 / 07:54 CET/CEST
Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hiermit gibt die Deutsche Börse Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.xetra-gold.com/downloads/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.xetra-gold.com/en/downloads/

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Deutsche Börse Commodities GmbH
Postfach
60485 Frankfurt
Deutschland
Internet:www.xetra-gold.com
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2295594 23.03.2026 CET/CEST

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