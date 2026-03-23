EQS-AFR: Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Deutsche Börse Commodities GmbH / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten

Deutsche Börse Commodities GmbH: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG



23.03.2026 / 07:54 CET/CEST

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Hiermit gibt die Deutsche Börse Commodities GmbH bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.xetra-gold.com/downloads/

Sprache: Englisch

Veröffentlichungsdatum: 31.03.2026

Ort:

https://www.xetra-gold.com/en/downloads/

23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Börse Commodities GmbH Postfach 60485 Frankfurt Deutschland Internet: www.xetra-gold.com

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