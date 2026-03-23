EQS-AFR: Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Fernheizwerk Neukölln AG / Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Fernheizwerk Neukölln AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
23.03.2026 / 16:08 CET/CEST
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Hiermit gibt die Fernheizwerk Neukölln AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2026
Ort:
https://fhw-neukoelln.de/news-und-veranstaltungen/
23.03.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Fernheizwerk Neukölln AG
|Weigandufer 49
|12059 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.fhw-neukoelln.de
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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